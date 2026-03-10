Cây xăng từ chối bán nhiên liệu vào can, thùng để tránh đầu cơ

Những ngày gần đây, khi giá xăng dầu thế giới và trong nước liên tục tăng và đứng ở mức cao, tại nhiều địa phương xuất hiện tình trạng người dân mang can nhựa, thậm chí cả thùng phuy đến cây xăng để mua nhiên liệu tích trữ. Không ít người lo ngại giá còn tiếp tục leo thang nên tranh thủ mua trước để “phòng thân”.

Theo Sở Công Thương TP Hà Nội, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện tình trạng người dân mang can, thùng đến mua xăng tại cửa hàng bán lẻ để tích trữ. Thậm chí, còn có hiện tượng bán xăng bằng chai lọ gần các cửa hàng xăng dầu. Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang phối hợp với chính quyền các xã, phường kiểm tra và xử lý.

Tương tự, tại các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Gia Lai cũng có hiện tượng tích trữ dầu diesel dưới hình thức các xe ô tô tải bốn chân xếp hàng đi đổ dầu ở các cửa hàng Petrolimex. Ngay sau đó, những xe ô tô này quay đầu đổ bán cho các cửa hàng khác.

Nhiều người mang theo can lớn đến mua nhiên liệu trong những ngày qua. Ảnh: Phú New/OFFB

Ghi nhận tại một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở khu vực ngoại thành Hà Nội những ngày qua, lượng khách mua xăng dầu vào can tăng rõ rệt so với trước đây. Có người chỉ mua vài lít, nhưng cũng có trường hợp mang theo can lớn hoặc thùng chứa dung tích hàng chục lít.

Trước tình trạng này, nhiều cửa hàng xăng dầu bắt đầu siết chặt việc bán nhiên liệu vào các vật chứa bên ngoài. Một số nơi chỉ bán trực tiếp cho phương tiện, hạn chế bán vào can hoặc yêu cầu khách hàng giải thích rõ mục đích sử dụng.

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Đặng Văn Sơn, quản lý một cơ sở kinh doanh xăng dầu tại Sóc Sơn (Hà Nội), cho biết việc cây xăng không bán hoặc chỉ bán với lượng ít khi khách mang can nhựa, thùng phuy đến mua là có thật tại nhiều nơi.

"Trong 2-3 ngày qua, nhiều người mang can nhựa lớn, thậm chí chở cả thùng phuy loại 50 lít đến mua xăng dầu, nhưng chúng tôi chỉ bán trực tiếp vào phương tiện, còn các trường hợp mua vào các dụng cụ thu chứa lớn khác sẽ không bán, hoặc chỉ bán với số lượng hạn chế khoảng 5-10 lít mỗi lần để phục vụ nhu cầu đi lại", anh Sơn chia sẻ.

Tài xế xe tải, xe công trình gặp khó

Lý do được phía cây xăng đưa ra là nhằm tránh tình trạng đầu cơ, tích trữ để bán lại kiếm lời, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu diesel, loại nhiên liệu phục vụ vận tải và máy móc tăng mạnh. Ngoài ra, việc bán xăng dầu vào các vật chứa không đảm bảo cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ.

Tuy vậy, chính quy định “siết” này lại khiến nhiều người có nhu cầu thật sự rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Không ít tài xế xe tải, xe công trình hay các chủ phương tiện vận hành máy móc ở công trường cho biết họ thường phải mua dầu diesel bằng can hoặc thùng chứa để mang về phục vụ hoạt động sản xuất, đặc biệt ở những khu vực xa cây xăng hoặc nơi phương tiện không thể di chuyển trực tiếp đến trạm bán lẻ.

Anh Đinh Quang Điệp (Ba Vì, Hà Nội) cho biết, những ngày gần đây anh rơi vào tình cảnh “khốn khổ” khi không chỉ phải gồng mình trước chi phí nhiên liệu tăng mà còn khó khăn trong việc mua và tiếp nhiên liệu cho hai chiếc máy xúc ủi của mình.

Với đặc thù máy móc để ở công trường, cách xa cây xăng nên việc tiếp nhiên liệu chủ yếu phải mua dầu mang về bằng can hoặc thùng chứa.

Tuy vậy, việc vài ngày qua, nhiều nơi từ chối bán vào can khiến tiến độ công việc của anh bị ảnh hưởng.

Theo anh Điệp, mỗi chiếc máy xúc ủi dùng hết khoảng 40 lít dầu mỗi ngày. Trước đây anh thường mang thùng đi mua nhưng nhưng mấy hôm nay nhiều cây xăng không bán vào can nữa, có nơi chỉ bán cho 20 lít. Thế nên, anh phải đi "gom" ở nhiều cây xăng khác nhau hoặc nhờ người quen đi mua hộ.

“Tiền công máy vốn đã cao, giờ dầu lại tăng mạnh khiến chi phí vận hành đội lên đáng kể, nhưng đã nhận khoán với khách rồi nên chúng tôi không thể tăng giá. Nếu còn không mua được dầu để chạy máy thì gần như phải dừng việc. Công trình chậm tiến độ, mình cũng thiệt mà chủ đầu tư cũng sốt ruột”, anh Điệp chia sẻ.

Không chỉ các chủ máy công trình, nhiều tài xế, đặc biệt là các dòng xe tải, xe taxi cũng "kêu khó" trong những ngày qua.

Anh Nguyễn Đình Nam, tài xế xe tải tại Hà Nội cho biết anh từng phải đi qua 3-4 cây xăng để đổ dầu nhưng xếp hàng đến nửa tiếng vẫn chưa đến lượt. Do "vướng" bởi khung giờ hạn chế xe tải trong thành phố, anh lại phải đưa xe về nhà và lấy xe máy chở theo 2 can nhựa loại 20 lít đi mua.

"Giá dầu thì tăng, chạy xe tải lòng vòng tìm cây xăng để đổ trực tiếp vừa mất thời gian vừa tốn thêm nhiều nhiên liệu. Nhưng khi cầm can đi mua thì cây xăng lại từ chối và nói do quy định mấy hôm nay như thế. Nói khó lắm tôi mới mua được 500 nghìn, tức là hơn 15 lít, chả bõ bèn gì", anh Nam chia sẻ.

Người dân xếp hàng dài chờ đến lượt đổ xăng. Ảnh: Tâm An

Một số chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng cho rằng trong bối cảnh giá xăng dầu biến động mạnh, tâm lý tích trữ của người dân là điều dễ hiểu. Tuy vậy, việc tích trữ nhiên liệu với số lượng lớn không chỉ gây áp lực lên nguồn cung mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn.

Mặt khác, nếu áp dụng biện pháp hạn chế quá cứng nhắc như hạn chế số lượng, không bán vào can... các cửa hàng xăng dầu có thể vô tình gây khó khăn cho những người có nhu cầu sử dụng thật sự như chủ máy công trình nhỏ lẻ, nông dân hay tài xế xe tải.

Do đó, theo các chuyên gia, cần có hướng dẫn rõ ràng hơn để vừa kiểm soát tình trạng đầu cơ, phòng chống cháy nổ, vừa tạo điều kiện cho các đối tượng sử dụng nhiên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Để đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu trong thời gian tới, Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng của Chính phủ kiến nghị thực hiện khẩn trương các giải pháp Chính phủ đã cho phép tại Nghị quyết 36 nhằm đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu duy trì hoạt động ở công suất cao.

Tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026, đảm bảo đầy đủ nguồn cung xăng dầu cho hệ thống phân phối, thực hiện nghiêm túc dự trữ xăng dầu theo quy định.

Giải pháp về cầu, Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng đề xuất phương án chủ động thực hành tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện và các loại nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng khoáng. Truyền thông để người dân hiểu, giữ tâm lý bình tĩnh trước những biến động của thị trường, tránh hoang mang hoặc tích trữ xăng dầu không cần thiết, qua đó góp phần ổn định thị trường.

Bạn có góc nhìn nào về câu chuyện trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết. Mọi câu hỏi tư vấn về sử dụng, mua bán xe xin gửi tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!