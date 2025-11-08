Trong bài phát biểu góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội 14 tại hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hôm qua, ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, dự thảo Báo cáo chính trị đã khẳng định rõ định hướng “phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, quốc phòng - an ninh và đối ngoại là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu”.

Ông khẳng định, những gì đất nước đạt được trong 40 năm đổi mới, từ một quốc gia nghèo, thu nhập bình quân đầu người dưới 100 USD, nay đạt khoảng 5.000 USD là thành tựu to lớn. Chính vì vậy, ông đề nghị phần đánh giá nên dùng từ “thành tựu” thay cho “kết quả”.

Bên cạnh việc ghi nhận những chuyển biến mạnh mẽ, ông Thực đề nghị cần làm rõ hơn các thách thức, nguy cơ nổi bật và những “nút thắt” đang cản trở quá trình phát triển như thể chế chưa đồng bộ, phân cấp - phân quyền còn chậm, kiểm soát quyền lực chưa hiệu quả; tham nhũng, lãng phí và tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, cục bộ, địa phương vẫn là những điểm nghẽn lớn.

Người lao động có thể sống được bằng lương và toàn tâm toàn ý cống hiến

Một trong những vấn đề ông Ngô Sách Thực đặc biệt quan tâm là chính sách phân phối và thu nhập thực tế của người dân. Báo cáo chính trị cần phân tích kỹ hơn mối quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng, giữa thu nhập danh nghĩa và thu nhập thực tế, bởi đây là yếu tố then chốt tạo động lực phát triển bền vững.

Ông đề nghị Nhà nước sớm giải quyết căn cơ chính sách tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, bảo đảm người lao động có thể sống được bằng lương và toàn tâm toàn ý cống hiến.

Các công cụ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần được vận hành linh hoạt, có sự điều tiết phù hợp của Nhà nước, tránh những can thiệp hành chính “thô bạo” kiểu “không quản được thì cấm”.

“Chính sách tài chính, tiền tệ, lãi suất, tỷ giá, thuế, đầu tư công phải được sử dụng hiệu quả, đồng bộ, hướng tới phát huy mọi nguồn lực của đất nước, đặc biệt là kinh tế tư nhân, một động lực quan trọng trong phát triển”, ông Thực nêu quan điểm.

Ông đánh giá cao việc dự thảo văn kiện lần này đã bổ sung rõ hơn 3 trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường, thể hiện nhận thức sâu sắc rằng, tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội.

Ông đề nghị bổ sung nội dung “chính sách đối với đối tượng yếu thế” vào dự thảo báo cáo.

Ông Thực gợi ý như sau: “Tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ hơn với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; đặt ưu tiên bố trí nguồn lực cho an sinh xã hội, phát triển con người. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Chính sách xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách đối với người có công, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, chính sách đối với đối tượng yếu thế tiếp tục được hoàn thiện và thực hiện có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội ngày càng được bảo đảm; phúc lợi xã hội ngày càng được cải thiện. Các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tinh thần 'không để ai bị bỏ lại phía sau'".

Tư duy mới về đại đoàn kết toàn dân tộc

Một điểm mới được ông Ngô Sách Thực đánh giá rất cao là việc lần đầu tiên, Đảng đề cập Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn 2045 trong Nghị quyết 43-NQ/TW, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa 13.

Theo ông, đây là bước phát triển mới trong tư duy chiến lược của Đảng, chuyển từ “chủ trương mang tính nguyên tắc” sang “chiến lược dài hạn” có mục tiêu, định hướng và lộ trình cụ thể. Đại đoàn kết không chỉ là phương châm hành động mà đã trở thành chiến lược quốc gia.

“Đây là bước phát triển mới trong tư duy chiến lược của Đảng, thể hiện rõ quyết tâm phát huy sức mạnh nhân dân là trung tâm, là chủ thể của phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, gắn kết chặt chẽ giữa niềm tin, đồng thuận và khát vọng dân tộc”, ông phân tích.

Ông cho rằng, trong phần đánh giá, dự thảo Báo cáo hiện mới nêu ngắn gọn trong 7 dòng, theo ông là chưa tương xứng với thành quả và vai trò của công tác mặt trận. Ông đề nghị diễn đạt lại theo hướng nhấn mạnh những đổi mới mạnh mẽ trong tổ chức, bộ máy, phong trào thi đua yêu nước và chất lượng giám sát, phản biện xã hội.

Đề xuất bổ sung của ông như sau: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, mở rộng khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai tích cực, có tác dụng lan tỏa sâu rộng. Đã phát huy đầy đủ hơn quyền làm chủ của Nhân dân; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Dân chủ cơ sở, dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện được đẩy mạnh, chất lượng giám sát, phản biện xã hội được nâng cao".