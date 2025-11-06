Theo thông báo Hội nghị Trung ương 14 khóa 13, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, ngày 5-6/11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp hội nghị lần thứ 14.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Ảnh: Nhật Bắc

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm đã đoàn kết, thống nhất cao, bản lĩnh, gương mẫu, trí tuệ; bám sát và kiên định quan điểm, đường lối, quy chế làm việc cũng như tình hình thực tiễn…

Từ đó, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã được tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, đạt nhiều kết quả rất quan trọng trên hầu hết lĩnh vực.

Ban Chấp hành Trung ương cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ rõ nguyên nhân và thảo luận kỹ lưỡng các phương hướng khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã nêu ra.

Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo để trình Đại hội 14 của Đảng.

Về giới thiệu nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến thẳng thắn, xây dựng, tạo sự đoàn kết thống nhất về số lượng ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội 14 của Đảng và lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 (tái cử và tham gia lần đầu).

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 là công việc kế thừa, tiếp nối của công tác quy hoạch cán bộ, đặc biệt hệ trọng, cốt lõi của cốt lõi, liên quan thành công của Đại hội 14 của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 phải có tầm nhìn chiến lược quốc gia, có khả năng giữ tự chủ của đất nước; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia; có uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng.

Các nhân sự này cũng phải có khả năng triển khai nghị quyết thành kết quả, thành quả đo đếm được; có đủ sức bền, cả về tinh thần và thể chất, để chịu được áp lực, cường độ công việc trong nhiệm kỳ 14 của Đảng và có thể là những nhiệm kỳ tiếp theo.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 (tái cử và tham gia lần đầu) để báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và trình Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 bầu cử theo quy định.

Về tổng kết Nghị quyết số 18, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất nhận định bộ máy trong toàn hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương, đã được sắp xếp tinh gọn hơn, rõ chức năng, rõ trách nhiệm, giảm tầng nấc trung gian, chuyển hệ thống chính trị từ “cồng kềnh - phân tán” sang “tinh gọn - liên thông - hiệu lực - hiệu quả”; chuyển từ tư duy “quản lý theo đầu mối hành chính” sang “quản trị theo chức năng - kết quả”...

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất để ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội được bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban.

Cũng tại hội nghị, Trung ương cho ý kiến về nhân sự một số chức danh: Phó Chủ tịch (thường trực) Quốc hội khóa 15 và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 bầu theo quy định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét cho ý kiến các báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.