Sau hai ngày làm việc, sáng nay, hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt.

Phát biểu bế mạc, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, sau hai ngày làm việc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Trung ương đã thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14; thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, một số nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước. Trung ương cũng thống nhất nội dung các vấn đề chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc. Ảnh: Phạm Thắng

Khái quát những kết quả chủ yếu và những nội dung công việc cần làm từ nay tới Hội nghị Trung ương lần thứ 15 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Tổng Bí thư cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng với sự nhất trí cao nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự Đại hội 14 tiếp tục xem xét bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét quyết định tại Hội nghị Trung ương lần thứ 15 sắp tới.

Trung ương thống nhất cao với các nội dung dự kiến chương trình Đại hội, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội và báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị Đại hội 14. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo để trình Đại hội 14 xem xét quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13; báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng khóa 13; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 13 đến Hội nghị Trung ương lần thứ 14.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết và bàn giao cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa 14 xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của khóa tới.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo Tiểu ban văn kiện và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trị và nhân dân để hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện; khẩn trương, nghiêm túc tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp để hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương lần thứ 15 xem xét hoàn chỉnh để trình Đại hội 14 của Đảng.