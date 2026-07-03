Theo thống kê, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán trên tổng số hơn 17.000 thí sinh dự thi. Đây là một trong những địa phương có số lượng điểm 10 môn Toán ở mức rất cao.

Tuy nhiên, điều gây chú ý không chỉ nằm ở số lượng điểm tuyệt đối mà còn ở cách các điểm 10 phân bố trong dữ liệu.

Phân tích dữ liệu điểm thi của VietNamNet cho thấy có tới 147/154 bài thi đạt điểm 10, tương đương hơn 95% tổng số điểm 10 của toàn tỉnh, tập trung trong một dải số báo danh khá hẹp, từ khoảng 080163xx đến 080166xx, với tổng cộng 328 thí sinh.

Nói cách khác, chỉ trong một nhóm số báo danh chiếm chưa đến 2% tổng số thí sinh dự thi của tỉnh đã xuất hiện gần như toàn bộ các bài thi đạt điểm tuyệt đối môn Toán.

(Phổ điểm môn Toán thi tốt nghiệp của Tuyên Quang được báo VietNamNet thực hiện)

Đây là hiện tượng nổi bật khi quan sát dữ liệu điểm thi năm nay. Không chỉ có mật độ điểm 10 dày đặc, dữ liệu còn ghi nhận nhiều chuỗi số báo danh liền kề cùng đạt điểm tuyệt đối.

Đáng chú ý nhất là cụm số báo danh từ 08016537 đến 08016543, khi cả 7 thí sinh liên tiếp mang các số báo danh nêu trên đều đạt 10 điểm môn Toán

Đây là chuỗi điểm 10 liên tiếp dài nhất được ghi nhận trong dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 mà VietNamNet thống kê. Qua đối chiếu dữ liệu các năm trước, chưa từng ghi nhận trường hợp có nhiều số báo danh liên tiếp cùng đạt điểm tuyệt đối như vậy.

Điều đáng chú ý hơn là ngay sau chuỗi 7 điểm 10 này, thí sinh mang số báo danh 08016544 chỉ đạt 7 điểm Toán. Ngay kế tiếp, số báo danh 08016545 lại tiếp tục đạt 10 điểm, tạo nên sự tương phản rất rõ trong cùng một dải số báo danh.

Không chỉ có chuỗi 7 điểm 10 liên tiếp, dữ liệu còn xuất hiện nhiều cụm điểm tuyệt đối khác với mật độ dày đặc.

Cụ thể, ba số báo danh 08016525, 08016526 và 08016527 đều đạt 10 điểm.

Tiếp đó là nhóm 08016554, 08016555, 08016556 và 08016557, khi cả bốn thí sinh liên tiếp cùng đạt điểm tuyệt đối.

Ngay sau đó, dữ liệu tiếp tục ghi nhận thêm một chuỗi 4 số báo danh liên tiếp gồm 08016559, 08016560, 08016561 và 08016562, tất cả đều đạt 10 điểm môn Toán.

Ở cuối dải dữ liệu, các số báo danh 08016572, 08016573, 08016574 và 08016575 tiếp tục tạo thành một chuỗi 4 thí sinh liên tiếp cùng đạt điểm tuyệt đối.

Ngoài các chuỗi nêu trên, trong cùng dải số báo danh còn xuất hiện thí sinh đạt điểm 10 rải rác tạo nên mật độ điểm tuyệt đối dày đặc hơn hẳn so với phân bố thường thấy ở dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT.

Không chỉ khác biệt ở phân bố số báo danh, phổ điểm môn Toán của Tuyên Quang năm nay cũng có hình dạng đáng chú ý.

Theo thống kê, số bài thi đạt 10 điểm lên tới 154, nhiều hơn cả số bài thi đạt các mức điểm 9,2; 9,4; 9,6 và 9,8. Trong khi ở hầu hết các địa phương, nhóm điểm cận tuyệt đối thường có số lượng lớn hơn điểm tuyệt đối thì tại Tuyên Quang, đỉnh phổ điểm lại xuất hiện ở mức 10 điểm.

Sự tập trung của phần lớn điểm 10 trong một khoảng số báo danh tương đối hẹp, cùng với việc xuất hiện hàng loạt chuỗi số báo danh liên tiếp cùng đạt điểm tuyệt đối, khiến dữ liệu điểm thi môn Toán của Tuyên Quang trở thành trường hợp đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Từ dữ liệu thống kê có thể thấy, tại một số dải số báo danh liên tiếp đã hình thành những "cụm" điểm tuyệt đối với mật độ rất cao. Trong đó, nổi bật nhất là chuỗi 7 số báo danh liên tiếp cùng đạt 10 điểm môn Toán – hiện tượng chưa từng được ghi nhận trong dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT mà VietNamNet thống kê những năm gần đây.