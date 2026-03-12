Để tiết kiệm chi tiêu, những ngày gần đây, nhiều người dân đặc biệt là các bạn sinh viên và nhân viên văn phòng tại TPHCM đã lựa chọn di chuyển bằng tàu điện Metro thay cho phương tiện cá nhân, qua đó giảm bớt áp lực chi phí xăng xe và gửi xe.