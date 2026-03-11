Những ngày gần đây, tại nhiều cảng cá ở Đà Nẵng, không khí vươn khơi đầu năm trở nên trầm lắng. Giá dầu tăng cao khiến nhiều tàu cá buộc phải neo đậu chờ đợi, ngư dân thấp thỏm trước mỗi chuyến ra khơi.

Giá nhiên liệu tăng, mỗi chuyến đi biển đội lên khoảng 200 triệu đồng

Ghi nhận ngày 11/3 tại cảng cá Tam Quang (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng), khu vực cầu cảng khá vắng vẻ. Không còn cảnh tàu cá tấp nập ra vào bốc dỡ hải sản, tiếp đá lạnh và tiếp nhiên liệu như thường thấy.

Đà Nẵng hiện có hơn 4.200 tàu cá các loại, trong đó có hàng nghìn tàu công suất lớn đánh bắt dài ngày trên biển.

Đang neo tàu tại cảng, anh Trần Công Ba (36 tuổi), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu câu mực QNa 91718 TS cho biết tàu của anh có công suất 822CV với 10 thuyền viên. Mỗi chuyến biển kéo dài khoảng 25 ngày phải tiêu thụ từ 14.000–15.000 lít dầu.

Giá nhiên liệu tăng mạnh khiến nhiều tàu cá tại cảng Tam Quang phải tạm thời neo đậu, chờ tính toán chuyến biển mới. Ảnh: Hà Nam

“Trước đây chi phí cho mỗi chuyến đi biển khoảng 300 triệu đồng, nhưng với mức giá nhiên liệu hiện nay đã đội lên khoảng 500 triệu đồng. Hải sản ngày càng khan hiếm, giá bán không tăng nên chúng tôi phải tính toán rất kỹ lộ trình di chuyển và cách đánh bắt để tiết kiệm nhiên liệu”, anh Ba chia sẻ.

Theo anh Ba, dù chi phí tăng cao nhưng nhiều ngư dân vẫn cố gắng bám biển.

“Biển là nhà, ngư trường là quê hương nên chúng tôi vẫn cố gắng vươn khơi. Chỉ mong giá dầu sớm "hạ nhiệt" để ngư dân yên tâm làm ăn”, anh Ba nói.

Ngư dân Trần Công Ba neo tàu tại cảng cá Tam Quang. Ảnh: Hà Nam

Trong khi đó, ông Trần Văn Âu (56 tuổi), chủ tàu cá QNa 90394 TS cho biết con tàu của ông có công suất 420CV với 12 thuyền viên. Mỗi chuyến biển tiêu thụ khoảng 3.000 lít dầu diesel.

Theo ông Âu, cuối năm ngoái giá dầu khoảng 17.000 đồng/lít, tổng chi phí nhiên liệu cho chuyến biển khoảng 50 triệu đồng. Hiện chi phí đã tăng lên gần 90 triệu đồng, chênh lệch gần 40 triệu đồng.

“Vào thời điểm này của những năm trước, hầu hết tàu cá đã ra khơi chuyến biển đầu tiên trong năm. Nhưng năm nay nhiều tàu còn do dự vì chi phí tăng cao”, ông Âu nói.

Ngư dân Trần Văn Âu lo lắng, với giá dầu hiện nay ra khơi rất dễ lỗ vốn. Ảnh: Hà Nam

Theo ông, mỗi chuyến ra khơi lúc này đều khiến ngư dân thấp thỏm, bởi chỉ cần sản lượng không đạt kỳ vọng thì chuyến biển có thể thua lỗ.

“Giờ ra khơi thì sợ lỗ, nhưng tàu nằm bờ lâu thì càng khó khăn hơn. Có lẽ chỉ cố gắng trụ thêm vài chuyến, nếu giá nhiên liệu tiếp tục tăng thì tàu cũng đành phải nằm bờ”, ông Âu thở dài.

Theo các ngư dân, trung bình mỗi chuyến đi biển kéo dài 15 - 25 ngày, trong đó chi phí cho xăng dầu chiếm hơn một nửa. Ảnh: Hà Nam

Cùng chung tâm trạng, ông Trần Quốc Dũng (62 tuổi), chủ 3 tàu hậu cần chuyên thu mua hải sản trên biển, cho biết chuyến biển đầu năm phải quay về ngay khi vừa ra đến cửa biển do gặp gió lớn. Khi chuẩn bị ra khơi trở lại, giá dầu tăng mạnh khiến nhiều tàu cá chần chừ.

“Anh em đi biển giờ phải tính từng hải lý. Mong sao tình hình sớm ổn định để giá dầu giảm trở lại, chứ nếu cứ tăng như vậy thì thật sự rất căng thẳng cho ngư dân”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, trước đây mỗi chuyến tàu hậu cần tiêu tốn khoảng 100 triệu đồng. Nhờ chính sách hỗ trợ của nhà nước nên ông chỉ phải bỏ thêm khoảng 30 triệu đồng, nhưng với giá dầu hiện nay chi phí mỗi chuyến đã tăng thêm hơn 10 triệu đồng.

“Tàu hậu cần ra vào liên tục nên giá nhiên liệu tăng ảnh hưởng trực tiếp và rất nặng nề nếu tiếp tục leo thang...”, ông Dũng nói.

Ông Trần Quốc Dũng cho biết 3 tàu hậu cần của mình hiện vẫn nằm bờ vì nhiều tàu cá đánh bắt chưa ra khơi do chi phí nhiên liệu tăng cao. Ảnh: Hà Nam

Nhiều tàu cá buộc phải nằm bờ chờ giá dầu “hạ nhiệt”

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phan Trinh – Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Tam Giang (xã Núi Thành) cho biết nghiệp đoàn hiện có hơn 50 tàu khai thác hải sản xa bờ, chủ yếu là tàu câu mực khơi, thu hút gần 2.000 lao động.

Theo ông Trinh, chi phí nhiên liệu thường chiếm khoảng 50 - 60% tổng chi phí mỗi chuyến biển. Khi giá dầu tăng mạnh, áp lực tài chính đè nặng lên các chủ tàu, đặc biệt là những người vay vốn đóng mới hoặc cải hoán tàu cá.

Ông Trinh cho biết chính sách hỗ trợ tiền nhiên liệu cho ngư dân ra khơi vẫn được duy trì, góp phần giúp bà con tiếp tục bám biển.

“Các tàu cá khai thác xa bờ và tuân thủ quy định liên lạc hiện được Nhà nước hỗ trợ từ 25 - 100 triệu đồng tiền nhiên liệu cho mỗi chuyến biển, tùy công suất tàu. Khoản hỗ trợ này phần nào giúp ngư dân giảm bớt áp lực chi phí...”, ông Trinh nói.

Tuy nhiên, theo ông Trinh, nếu giá dầu tiếp tục tăng mạnh và sản lượng khai thác không đủ bù chi phí thì nhiều tàu cá có thể buộc phải nằm bờ chờ giá dầu “hạ nhiệt”.

Tiếp nhiên liệu cho tàu cá tại cảng Tam Quang (TP Đà Nẵng). Ảnh: Hà Nam

Đại diện Trạm quản lý Cảng cá Tam Quang cho biết giá xăng dầu tăng cao đang tác động trực tiếp đến chi phí vươn khơi cũng như hiệu quả mỗi chuyến biển của ngư dân. Đơn vị sẽ tiếp nhận phản ánh của ngư dân và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý kịp thời nếu phát sinh bất thường trong việc cung ứng nhiên liệu.