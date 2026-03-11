Mira là nhà sáng tạo nội dung người Azerbaijan, hiện có chuyến du lịch dài ngày ở Đà Nẵng.

Trên kênh YouTube cá nhân với hơn 10.000 lượt theo dõi, Mira thường xuyên chia sẻ video trải nghiệm về địa điểm du lịch, văn hóa ẩm thực nơi đây.

Trong đó, có nhiều món ăn địa phương mà cô thấy hấp dẫn và thường thưởng thức, nổi bật nhất là bánh mì.

Mira và nhiều du khách nước ngoài xếp hàng chờ mua món bánh mì ở ngã ba đường Võ Nguyên Giáp - Đỗ Bá, gần bãi biển Mỹ An, Đà Nẵng

Mira tiết lộ gần đây đã ghé một tiệm bánh mì vỉa hè ở phường Ngũ Hành Sơn, gần bãi biển Mỹ An, TP Đà Nẵng.

Vì ấn tượng với hương vị bánh mì ở đây mà cô tìm đến tiệm 3 lần trong 2 tuần, thậm chí không ngần ngại xếp hàng chờ đợi để mua được món ăn yêu thích.

“Lần đầu, tôi đợi khoảng 10 phút. Nhưng đến lần thứ hai, thời gian chờ đã tăng lên tới 40 phút và mỗi người đều được phát một tờ giấy ghi số thứ tự.

Vài ngày sau, khi đi ngang qua tiệm bánh mì, tôi vẫn thấy du khách xếp hàng dài chờ mua.

Đến lần thứ ba quay lại, tôi thực sự choáng ngợp vì lượng khách quá đông đúc”, Mira nói.

Tiệm bánh mì di động nổi tiếng với nhiều loại nhân lạ miệng, từ thịt xiên nướng đến tôm băm nhỏ, gà cắt miếng...

Nữ du khách người Azerbaijan cho biết, món bánh mì vỉa hè ở đây khá ngon và hợp khẩu vị. Thậm chí, hình thức món ăn cũng bắt mắt và đầy đặn các nguyên liệu ăn kèm.

Tiệm phục vụ một số loại bánh mì khác nhau như bánh mì que lớn và nhỏ, bánh mì thường với phần nhân đa dạng từ thịt lợn nướng, thịt gà, xúc xích bò, tôm, thịt bê, trứng rán, pa-tê, phô mai… hay salad (dành cho khách ăn chay hoặc ăn nhẹ).

Tùy kích cỡ bánh và loại nhân khách lựa chọn mà món bánh mì của tiệm được bán với giá dao động từ 45.000 đến 75.000 đồng/chiếc, tăng 10.000 đồng nếu thêm phô mai.

Chiếc bánh mì thơm ngon có giá 70.000 đồng được vị khách Tây nhận xét là xứng đáng chờ đợi để mua

Chia sẻ với PV VietNamNet, Mira cho hay, bánh mì thịt gà nhân phô mai là món để lại cho cô ấn tượng nhất.

Vỏ bánh giòn, nhân thịt gà nướng mềm mọng, được tẩm ướp đậm đà và dậy mùi thơm đặc trưng. Phần nhân còn có salad ăn kèm giúp giảm cảm giác ngán vì dầu mỡ.

Món bánh này có giá 70.000 đồng/chiếc.

Vị khách Tây thừa nhận, việc chờ đợi 40 phút để mua một chiếc bánh mì là xứng đáng vì món ăn có hương vị thơm ngon.

“Món bánh mì này đáng để chờ đợi. Mọi người có thể đứng tại chỗ và chờ tới lượt để nhận đồ.

Việc xếp hàng cũng không quá khó khăn vì chủ tiệm thường thông báo thời gian dự kiến nên tôi không nhất thiết phải đợi ở đó. Tôi có thể lấy số thứ tự rồi đi uống cà phê, chờ đúng giờ thì quay lại”, Mira tiết lộ thêm.

Theo nữ du khách, tuy tiệm bánh mì này khá đông khách, phục vụ đa dạng hương vị nhưng điểm trừ là thỉnh thoảng thay đổi giờ mở cửa và đôi khi có ngày lại đóng cửa bất ngờ.

Tiệm bánh mì ở Đà Nẵng trở thành địa điểm ăn uống hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách nước ngoài tới trải nghiệm

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị Kim (SN 1990) - chủ tiệm bánh mì mà Mira ghé thăm cho biết, tiệm mở cửa hoạt động được hơn 1 năm, chuyên phục vụ thịt nướng xiên que và bánh mì các loại.

Ngoài món bánh mì truyền thống kiểu Việt với nhân trứng rán, chả giò..., tiệm còn bày bán đa dạng các nguyên liệu kèm theo, phù hợp với khẩu vị khách nước ngoài như thịt cừu, thịt bò, tôm, thịt gà...

Tiệm mở bán trong khung giờ 12h-20h, từ thứ Tư đến Chủ nhật.

Chị Kim bày tỏ niềm vui khi quán nhận được sự ủng hộ của đông đảo du khách. Tuy nhiên, vì đặc thù tiệm bánh mì được thiết kế di động, không gian bán hàng khiêm tốn, lượng khách đông nên du khách tới đây thường phải xếp hàng, chờ khá lâu.

"Trung bình mỗi ngày, tiệm cần 6 nhân sự làm việc. Song, có lúc, vì gặp khó khăn do thiếu người làm và ảnh hưởng của thời tiết nên tiệm đóng cửa, không bán đều đặn hàng ngày.

Chưa kể, mọi công đoạn ở tiệm đều thực hiện thủ công, từ nướng thịt, nướng bánh mì đến đóng gói... Khi khách gọi món, tiệm mới bắt đầu làm nên khách cần chờ đợi để tiệm có thể chuẩn bị món được chu đáo", chị Kim nói.

Theo nữ chủ quán, từng lượt khách sẽ được phục vụ theo số thứ tự. Ngoài ra, tiệm sẽ chủ động thông báo thời gian nhận đồ dự kiến để thực khách cân nhắc và lựa chọn.

Nhiều khách sẵn sàng đứng chờ hoặc tranh thủ ngồi uống cà phê, tán gẫu, đi mua sắm... chờ đến lượt.

"Vào ngày cao điểm, tiệm có thể bán khoảng 800-1000 chiếc bánh mì, còn ngày thường khoảng 600 chiếc.

Sắp tới tiệm sẽ đầu tư triển khai hệ thống thiết bị mới, mở rộng quy mô của quầy bánh mì để nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của thực khách", chị bày tỏ.

Ảnh: Mira Wanderlust