Chỉ một tuần trở lại đây, giá xăng dầu đã được điều chỉnh tăng đến 3 lần, trong đó giá xăng có mức tăng mạnh từ 36,12-44,5% so với giá cơ sở ngày 26/2.

Theo đó, ở kỳ điều chỉnh gần nhất vào đêm qua (10/3), giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 2.080 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ lên 29.120 đồng/lít; giá xăng E5 RON92 tăng 1.350 đồng/lít, giá bán lên 26.570 đồng/lít.

Đáng chú ý, đây là mức giá sau khi chi Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng là 4.000 đồng/lít.

Vậy, trong cơ cấu giá xăng hiện nay, các loại thuế và chi phí chiếm tỷ lệ bao nhiêu?

Hiện nay, một lít xăng chịu nhiều loại thuế. Cụ thể, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, còn có một số khoản không phải là thuế, nhưng cũng được đưa vào làm cơ sở để tính giá xăng dầu như chi phí định mức, lợi nhuận định mức, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (trong đó mức trích Quỹ bình ổn giá là linh hoạt hơn).

Chuyên gia kiến nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng để ổn định giá xăng dầu. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong bối cảnh xung đột quân sự ở khu vực Trung Đông leo thang, để tăng nguồn cung và ổn định thị trường, Chính phủ đã giảm thuế nhập khẩu với một số loại xăng dầu xuống 0%.

Hiện nay, giá xăng dầu vẫn đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép áp dụng mức giảm 50% thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đến hết năm 2026 nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bình ổn thị trường. Theo đó, xăng chịu thuế 2.000 đồng/lít (mức trước giảm là 4.000 đồng/lít), dầu diesel là 1.000 đồng/lít (trước giảm thuế là 2.000 đồng/lít). Nhờ vậy, giá xăng dầu trên thị trường được kiềm chế đáng kể.

Ngoài ra, theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ, thuế giá trị gia tăng với mặt hàng xăng từ 10% giảm còn 8%. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Theo đó, cơ cấu giá xăng được cộng các khoản, gồm: giá CIF tính thuế (giá xăng nhập + chi phí vận chuyển), thuế giá trị gia tăng (8%), thuế tiêu thụ đặc biệt (10% với xăng RON95 và 8% với xăng E5), thuế bảo vệ môi trường (2.000 đồng/lít).

Ngoài ra, còn có chi phí định mức kinh doanh (1.050 đồng/lít với xăng RON95 và 1.250 đồng/lít với xăng E5), lợi nhuận định mức (300 đồng/lít) và trích Quỹ Bình ổn giá (300 đồng/lít, nhưng biến động theo thực tế và ở kỳ điều hành gần nhất chi sử dụng quỹ 4.000 đồng/lít).

Như vậy, sau kỳ điều hành đêm 10/3, giá xăng RON95-III tăng lên 29.120 đồng/lít, trong đó các loại thuế và chi phí chiếm 29,5% (khoảng 8.591,6 đồng/lít).

Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng lên mức 26.570 đồng/lít, trong đó các loại thuế và chi phí chiếm 29,36% (khoảng 7.803 đồng/lít).

Một số chuyên gia kiến nghị cần xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường cũng như thuế giá trị gia tăng với các mặt hàng xăng dầu ở giai đoạn này. Bởi, đây là những loại thuế chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ cấu giá xăng bán lẻ hiện nay.

Việc giảm các loại thuế này sẽ góp phần giảm giá bán xăng dầu, qua đó kiềm chế được đà tăng của giá hàng hoá trên thị trường, giảm sức ép cho các doanh nghiệp.

Tại cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng vào chiều 10/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính đề xuất ngay phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0 và báo cáo Chính phủ trong ngày 12/3.