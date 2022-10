Sau hai năm lễ hội bị ảnh hưởng bởi Covid-19, lễ hội chọi trâu tại quận Đồ Sơn (Hải Phòng) được tổ chức trở lại với 16 ông trâu đến từ các phường, đơn vị trên địa bàn quận. Như thường lệ, sau khi chọi, dù thắng hay thua trâu đều bị đưa ra làm thịt bán ngay ngoài cổng với giá cao để cho khán giả mua về lấy may. Ảnh: Anh Nguyễn.

Chiều tối 7/9, thi thể các nạn nhân trong vụ cháy tại quán karaoke An Phú được đưa về Bệnh viện đa khoa Thuận An (Bình Dương). Đến 19h, ngành chức năng tỉnh xác nhận số người thiệt mạng là 32, trong đó một trường hợp tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não sau khi nhảy lầu thoát thân ở hiện trường vụ cháy. 21h, xe cấp cứu liên tục ra vào bệnh viện. Hàng chục người lặng lẽ đứng bên ngoài cổng bệnh viện để nghe ngóng tin tức, chờ đợi thâu đêm để được vào nhận dạng thân nhân. Ảnh: Chí Hùng.