Tháng tăng thứ 5 liên tiếp của vàng

Trong phiên giao dịch cuối tuần, ngày 28/11, giá vàng giao ngay trên thị trường Mỹ bất ngờ bứt phá, vượt lên trên ngưỡng 4.200 USD/ounce. Thị trường kim loại toàn cầu nóng rực. Giá bạc lên mức cao lịch sử 56,45 USD/ounce, tăng 17% trong tháng 11.

Cụ thể, kết thúc phiên 28/11, giá vàng giao ngay tăng hơn 1,5% lên trên 4.220 USD/ounce. Đây là mức giá cao nhất trong hơn hai tuần và đang hướng tới đỉnh cao lịch sử 4.381 USD/ounce (khoảng 140 triệu đồng/lượng theo tỷ giá ngân hàng) ghi nhận hôm 21/10. Giá vàng giao tháng 12 lên mức 4.253 USD/ounce.

Như vậy, trong tuần 24-28/11, giá vàng giao ngay đã tăng 3,7%. Trong tháng 11, vàng tăng 5,2%. Đây là tháng tăng thứ 5 liên tiếp của mặt hàng này.

Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng mạnh, thêm 4,6 triệu đồng trong tuần 24-28/11, lên 152,9 triệu đồng/lượng (mua) và 154,9 triệu đồng/lượng (bán). Vàng nhẫn tại SJC tăng từ 148,5 triệu đồng/lượng lên 153,1 triệu đồng (chiều bán). Giá bán ra vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng từ 150,8 triệu đồng/lượng (bán) lên 154,3 triệu đồng/lượng.

Vàng tăng trở lại trong bối cảnh giới đầu tư đảo chiều, đánh cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp vào ngày 10/12 sắp tới. Tỷ lệ đánh cược đã lên gần 90%, thay vì mức hơn 20% trong tuần trước.

Nếu Fed hạ lãi suất, đồng USD sẽ suy yếu, qua đó đẩy giá vàng đi lên.

Trên thực tế, đồng USD cũng đã giảm trong phiên 28/11. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới - giảm về mức 99,48 điểm, so với 99,8 điểm phiên trước và trên 100 điểm tuần trước.

Giới đầu tư đánh cược vào việc Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 sau khi nhiều quan chức ngân hàng trung ương Mỹ như thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Christopher Waller và Chủ tịch Fed New York John Williams phát tín hiệu mềm mỏng hơn, muốn đẩy mạnh nới lỏng chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó, nước Mỹ công bố một số số liệu vĩ mô cho thấy kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.

Kỳ vọng Fed giảm lãi suất, đồng USD suy yếu và lợi tức trái phiếu Mỹ sụt giảm là các yếu tố chính đẩy giá vàng đi lên.

Theo nhiều chuyên gia của các tổ chức tài chính lớn, dòng tiền đang quay trở lại với kim loại quý khi kinh tế Mỹ suy yếu. Các số liệu kinh tế Mỹ được công bố dồn dập trong 2 ngày 27-28/11 cho thấy nền kinh tế Mỹ đang yếu đi.

Nhiều yếu tố bất ngờ, sức cầu bí ẩn hỗ trợ vàng

Trong tuần, có một hiện tượng khá hiếm gặp. Dòng tiền ở Mỹ và châu Âu có dấu hiệu đổ mạnh vào vàng hơn tại châu Á. Nhiều phiên, giá vàng tăng mạnh trên thị trường Mỹ nhưng quay đầu giảm trên thị trường châu Á.

Nhu cầu vàng vật chất tại châu Á suy yếu trong tuần qua do giá ở vùng quá cao. Việc Trung Quốc bỏ một chính sách ưu đãi thuế khi mua vàng, cũng có thể khiến nhu cầu giảm sút.

Tuy nhiên, sức cầu đối với vàng từ các “tay chơi” lớn trên thế giới được đánh giá còn rất lớn. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 3,8 tấn vàng trong tuần 24-28/11.

Giá vàng tăng mạnh trong tuần từ 24-28/11. Ảnh: HH

Trên Kitco, báo cáo mới của El Pais cho thấy lượng vàng mua vào ngoài sổ sách trong năm 2025 của Trung Quốc có thể cao gấp 10 lần so với con số chính thức. Dự trữ thực tế của "gã khổng lồ" châu Á này đạt hơn 5.000 tấn, chỉ đứng sau Hoa Kỳ.

Chiến lược mua vàng của Trung Quốc bắt đầu không lâu sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Các chính phủ phương Tây đóng băng vàng, USD và tài sản khác của Nga ở nước ngoài. Các quốc gia không muốn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt đã bắt đầu lo lắng, họ muốn chuyển vàng về nước.

Cũng trong tuần, thông tin về “tay chơi” mới bất ngờ lộ diện trên thị trường vàng, cũng đã hỗ trợ giá vàng tăng nóng. Đó là ông lớn stablecoin trên thị trường tiền kỹ thuật số - Tether Limited. Trong nhiều năm, các nhà phân tích kỳ vọng vàng mã hóa sẽ là bước tiến tiếp theo trong lĩnh vực kim loại quý.

Trước đó, đại diện Tether chia sẻ có ý định mua khoảng 100 tấn vàng vật chất trong năm 2025, ngoài việc đầu tư vào các đối tác/công ty tài trợ cho các công ty khai thác vàng và chuỗi cung ứng vàng". Tether không chỉ mua vàng để bảo chứng cho tài sản mã hóa (token) vàng của mình mà còn đầu tư vào mặt hàng kim loại quý.

Tính đến quý III/2025, Tether nắm giữ khoảng 116 tấn vàng trị giá 14 tỷ USD, trong đó chỉ có 12 tấn dùng để bảo chứng token vàng có tên XAU₮. Vàng hiện chiếm 7% giá trị tài sản của Tether dùng bảo chứng cho đồng tiền stablecoin USD₮ của công ty.

Như vậy, vàng đang được hỗ trợ mạnh bởi những tay chơi lớn trên thị trường, từ ngân hàng trung ương các nước cho tới các quỹ ETF vàng và có thể cả các ông lớn tiền số. Xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của Mỹ và một đồng USD suy yếu có thể hỗ trợ vàng trong trung và dài hạn.

Dù vậy, trước mắt, thị trường vàng đối mặt với nhiều yếu tố có thể ngăn cản đà tăng của kim loại quý, như áp lực chốt lời khi vàng đã tăng mạnh khoảng 60% trong 11 tháng năm 2025; Nga có thể bán thêm vàng; căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có thể hạ nhiệt; xung đột tại Ukraine sớm có lối thoát.

Trong nước, giá vàng miếng SJC đang cao hơn gần 20 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi. Đây cũng là một áp lực với thị trường vàng nội địa.

Trong khi các thương hiệu vàng lớn niêm yết giá vàng nhẫn ở mức khoảng 151-151,3 triệu đồng/lượng (mua) và 154-154,3 triệu đồng/lượng (bán), thì các tiệm vàng nhỏ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước niêm yết ở mức thấp hơn nhiều, chỉ ngang bằng với giá thế giới quy đổi theo tỷ giá chợ đen, ở mức khoảng 142-143 triệu đồng/lượng.