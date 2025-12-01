Tại dự thảo một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) gửi xin ý kiến các thành viên Chính phủ mới đây, Bộ Tài chính giải trình nhiều vấn đề liên quan thuế với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

Dự thảo luật quy định thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân với thuế suất 2%, về cơ bản giữ như hiện hành.

Ý kiến thẩm tra cho rằng, dự thảo luật chưa giải quyết được yêu cầu đặt ra về hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, hạn chế đầu cơ.

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định theo hướng tăng thuế đối với chuyển nhượng bất động sản. Ý kiến khác lại đề nghị nên tính thuế trên lợi nhuận (giá bán trừ giá mua và chi phí) nếu có đầy đủ chứng từ; có thể áp dụng thuế suất khác nhau theo thời gian nắm giữ (nắm giữ càng lâu, thuế suất càng thấp) để khuyến khích đầu tư dài hạn, hạn chế đầu cơ.

Đồng thời, cần có lộ trình áp dụng để tránh tác động mạnh đến thị trường bất động sản và việc áp dụng chính sách thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ cần đồng bộ với quá trình hoàn thiện các chính sách liên quan đến đất đai, nhà ở.

Theo Bộ Tài chính, việc thu thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản cần nghiên cứu tổng thể, đảm bảo đồng bộ với quá trình hoàn thiện loạt chính sách khác liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở...

Giải trình các nội dung, Bộ Tài chính cho hay, dự thảo Luật Kế thừa quy định hiện hành về phương pháp tính thuế đối với chuyển nhượng bất động sản đã được áp dụng ổn định. Thu theo phương pháp này có ưu điểm đơn giản, dễ thực hiện, dễ kiểm tra. Đối với đề xuất bổ sung thêm phương pháp tính thuế từ chênh lệch cần phải có đủ thời gian để đánh giá, khảo sát làm dữ liệu đầu vào để đề xuất chính sách.

Thực tế cho thấy, việc thu thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản cần nghiên cứu tổng thể, đảm bảo đồng bộ với quá trình hoàn thiện loạt chính sách khác liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản để có giải pháp tổng thể (như tăng cung, giảm giá thành...).

Cần có đánh giá kỹ lưỡng tác động, đảm bảo tương đồng với mức độ sẵn sàng của cơ sở dữ liệu cũng như hạ tầng công nghệ thông tin về đăng ký, chuyển nhượng đất đai, bất động sản. Khi có đủ dữ kiện dữ liệu về số hóa đất đai gắn với dữ kiện dữ liệu về VNeID thì có thể từng bước thực hiện theo đúng bản chất của thuế là thu trên thu nhập.

“Để tránh đầu cơ bất động sản cần có giải pháp tổng thể nhiều chính sách. Trong đó, việc quản lý đất, thu hồi đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai; việc quản lý thị trường bất động sản, trong đó có việc tránh đầu cơ được thực hiện chủ yếu thông qua pháp luật về kinh doanh bất động sản và nhà ở. Chính sách thuế không phải công cụ ưu tiên, tối ưu nhất để thực hiện mục tiêu trên. Vì vậy, đề nghị giữ như quy định tại dự thảo luật”, Bộ Tài chính nêu.