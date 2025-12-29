Trong bài phát biểu nhậm chức vào tháng 1/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Thay vì đánh thuế người dân để làm giàu cho các quốc gia khác, chúng tôi sẽ áp thuế và đánh thuế các nước để làm giàu cho người dân Mỹ". Chính phủ của ông Trump sau đó đã khởi xướng một chính sách thương mại tập trung vào việc sử dụng thuế với mục tiêu bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước và nhắm vào các hành vi thương mại bị coi là không công bằng.

Vào ngày 2/4, ông Trump đã công bố các mức thuế đối ứng của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia khác trên thế giới. Trong đó, mức thuế cơ bản 10% sẽ được áp dụng cho tất cả các nước, nhưng một số quốc gia sẽ phải chịu mức thuế cao hơn. Lãnh đạo Nhà Trắng lập luận rằng chính sách trên sẽ làm tăng nguồn thu thuế của chính phủ Mỹ, khuyến khích người tiêu dùng mua nhiều hàng hóa sản xuất trong nước, tạo thêm việc làm và thúc đẩy đầu tư vào Mỹ.

Tổng thống Mỹ cũng sử dụng thuế quan để đưa ra các yêu cầu khác, ví dụ khi công bố mức thuế đối với Trung Quốc, Mexico và Canada, ông yêu cầu các nước này phải làm nhiều việc hơn nữa để ngăn chặn người di cư và ma túy đổ vào Mỹ một cách trái phép. Chính sách thuế của ông Trump đã phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý. Hiện Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét liệu việc ban hành các mức thuế quan này có bất hợp pháp hay không.

Ông Trump tung đòn thuế với cả thế giới

Ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm 100% thuế với hàng hóa Trung Quốc

Ông Trump tuyên bố thuế quan mang lại hòa bình cho thế giới