Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Hãng BBC dẫn lời Tổng thống Trump nói khi bắt đầu cuộc họp ngày 10/12 như sau: "Chúng tôi vừa bắt giữ một tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela, một tàu chở dầu lớn, rất lớn, thực tế là lớn nhất từng bị bắt giữ".

Người đứng đầu nước Mỹ không cung cấp thêm thông tin về chiến dịch và chỉ nói "những việc khác đang xảy ra". Sau đó, ông cho hay, tàu chở dầu trên bị bắt giữ vì một lý do chính đáng.

Hai quan chức Mỹ tiết lộ, chiến dịch lần này do lực lượng tuần duyên Mỹ dẫn đầu nhưng không nêu tên tàu chở dầu bị bắt hay cụ thể địa điểm chặn bắt là ở đâu. Một quan chức cấp cao khác trong chính quyền Trump nói với hãng tin Bloomberg rằng Mỹ đã có hành động cưỡng chế tư pháp đối với một tàu không quốc tịch neo đậu lần cuối ở Venezuela.

Trong khi đó, tập đoàn quản lý rủi ro hàng hải Vanguard của Anh cho biết, tàu chở dầu Skipper - con tàu bị Mỹ trừng phạt với cáo buộc có liên quan đến hoạt động buôn bán dầu của Iran, có thể đã bị bắt giữ.

Chính phủ Venezuela hiện chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về vụ bắt giữ tàu.

Các nhà phân tích cho biết, động thái trên đánh dấu sự theo thang mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump trong chiến dịch gây áp lực đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kéo dài 4 tháng. Mỹ cáo buộc ông Maduro đứng đầu một đường dây buôn bán ma túy ở Venezuela, điều mà ông Maduro đã phủ nhận.

Ngày 2/9, Nhà Trắng cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công chống lại cái gọi là "khủng bố ma túy" vận chuyển fentanyl tới Mỹ nhưng không đưa ra bằng chứng trực tiếp về những gì cáo buộc. Theo dữ liệu do Sky News tập hợp, trong 4 tháng qua, Mỹ đã thực hiện 22 cuộc tấn công, nhắm vào 23 tàu thuyền và khiến 87 người thiệt mạng.