Theo The Nation, cuộc họp GBC nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng ở biên giới giữa đã diễn ra vào hồi 16h30 ngày 24/12 ở cửa khẩu tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) kết nối tỉnh Pailin (Campuchia).

Cuộc họp do Phó tổng tham mưu Lực lượng Quốc phòng Thái Lan Natthaphong Phraokaew chủ trì, trong khi người dẫn đầu phái đoàn Campuchia là Thiếu tướng Nhem Boraden. Phiên họp đầu tiên diễn ra trong vòng 35 phút, nơi hai bên trao đổi một số tài liệu và lập trường về yêu cầu ngừng bắn, nhằm chuẩn bị cho các cuộc họp tiếp theo diễn ra từ ngày 25-27/12.

Vòng đàm phán đầu tiên giữa Thái Lan và Campuchia diễn ra trong 35 phút. Ảnh: The Nation

Nguồn tin thân cận với Bangkok tiết lộ rằng cuộc gặp đầu tiên không đạt được một thỏa thuận cụ thể nào. Tuy vậy, Thái Lan đã nêu rõ những yêu cầu của mình, bao gồm việc Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước, lệnh ngừng bắn phải do một bên thứ ba giám sát, Campuchia phải hợp tác trong công tác rà phá bom mìn.

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng đưa ra một yêu cầu bổ sung: Campuchia cần chấm dứt việc sử dụng các di tích cổ và công trình dân sự cho mục đích quân sự.

Ngược lại, Bộ Thông tin Campuchia ngày 24/12 thông báo rằng hai bên đã trao đổi các nội dung nhằm thúc đẩy chấm dứt hành động thù địch và tìm giải pháp để thiết lập lại sự ổn định giữa hai nước.

Các vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 25 và 26/12. Nếu các cuộc họp này tiến triển thuận lợi, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan và Campuchia có thể ký một thỏa thuận ngừng bắn chung vào ngày 27/12.