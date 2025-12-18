Theo tạp chí Insider, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đã đưa ra báo cáo về mức chi tiêu quân sự của Moscow trong năm 2025 tại cuộc họp thường niên của Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/12.

"Dựa trên ước tính GDP 2025 của Bộ Kinh tế Nga là 217.000 tỷ rúp, chi tiêu cho chiến dịch quân sự đặc biệt là 5,1% GDP, khoảng 11.000 tỷ rúp. Nếu tính toàn bộ các khoản chi quốc phòng, con số này là 7,3% GDP", ông Belousov cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh, Moscow đã gặp nhiều khó khăn về ngân sách trong năm nay và buộc phải cắt giảm nhiều chi phí. "Việc tiến hành các hoạt động chiến đấu liên tục đã dẫn đến sự gia tăng chi tiêu quân sự. Điều này đòi hỏi sự tối ưu hóa và ưu tiên nghiêm ngặt ngân sách quốc phòng", ông Belousov nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov. Ảnh: TASS

Truyền thông Nga tiết lộ, Điện Kremlin dự kiến sẽ phân bổ 5,5% GDP cho quốc phòng và 1,7% GDP cho an ninh quốc gia trong năm 2026, với tổng ngân sách dành cho hai nhiệm vụ này là 16.800 tỷ rúp (208,7 tỷ USD).

Cũng theo báo cáo của ông Belousov, Nga đã tuyển dụng 409.611 binh sĩ theo hợp đồng trong năm 2025, giảm so với mức 449.243 người của năm 2024. Tuy nhiên, con số này vẫn vượt mục tiêu tuyển 403.000 lính do Điện Kremlin đặt ra cho cả năm. "Khoảng 2/3 số tân binh là nam giới dưới 40 tuổi", ông Belousov nói.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ưu tiên hàng đầu của quân đội nước này trong năm 2026 là tăng tốc độ của chiến dịch quân sự đặc biệt. Bên cạnh đó, Nga cũng sẽ điều chỉnh cơ cấu trong quân đội và thành lập các đơn vị mới nhằm thích ứng với nhu cầu của tiền tuyến.