Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: NHK

Theo CNN, đây là điều chưa một nhà lãnh đạo nào của Nhật Bản từng làm trong hơn 20 năm qua. Bà Takaichi tuyên bố: "Chúng tôi đã truyền đạt mong muốn tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh tới Triều Tiên. Tôi muốn lãnh đạo hai nước sẽ đối thoại trực tiếp với nhau và đạt kết quả cụ thể. Tôi quyết tâm đạt đột phá và giải quyết vấn đề người Nhật Bản bị bắt cóc trong nhiệm kỳ của mình".

Nhật Bản cho biết, ít nhất 17 công dân nước này đã bị các đặc vụ Triều Tiên bắt cóc vào cuối những năm 1970 và thập niên 1980. Năm 2002, có 5 người Nhật Bản đã về nước.

Theo một báo cáo từ năm 2014 của Liên Hợp Quốc, các vụ bắt cóc dường như là một phần trong chương trình gián điệp của Triều Tiên. Vấn đề này là một trong những điểm nhức nhối chưa được giải quyết giữa Nhật Bản và Triều Tiên.

Bình Nhưỡng đã bác bỏ dữ liệu thống kê tổng số người bị bắt cóc và cho biết, một số đã qua đời vì tai nạn giao thông, tự tử, đuối nước và do đó vấn đề này đã kết thúc. Tuy nhiên, gia đình những người bị bắt cóc không chấp nhận điều này.

Bà Takaichi đã gặp gia đình có người thân bị Triều Tiên bắt cóc 2 lần kể từ khi nhậm chức.

Triều Tiên và Nhật Bản từng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh chưa từng có tiền lệ vào năm 2002, khi Thủ tướng Nhật Bản lúc bấy giờ là Junichiro Koizumi đến thăm Bình Nhưỡng để gặp Chủ tịch Triều Tiên khi đó Kim Jong Il, cha của nhà lãnh đạo Triều Tiên đương nhiệm Kim Jong Un.