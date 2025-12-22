Đê chắn sóng gây tranh cãi. Ảnh: Bangkok Post.

Báo Bangkok Post dẫn các nguồn tin an ninh từ Bộ Tư lệnh biên phòng Chanthaburi - Trat (CTBDC) cho hay, lực lượng đặc nhiệm thuộc Hải quân Hoàng gia Thái Lan tại Trat hiện đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn dọc biên giới Thái Lan và Campuchia ở khu vực Chanthaburi và Trat, củng cố các căn cứ để đảm bảo sẵn sàng trong bối cảnh xung đột đang diễn ra.

Tranh chấp xoay quanh việc Campuchia xây dựng một đê chắn sóng dài 300m tại tỉnh ven biển Koh Kong, chung biên giới với tỉnh Trat của Thái Lan. Cấu trúc này vươn ra Vịnh Thái Lan thay vì chạy song song với đường bờ biển và làm Thái Lan lo ngại nó ảnh hưởng tới lãnh hải nước này.

Bangkok cho biết, đê chắn sóng trên, nằm gần cột mốc phân định số 37 ở Ban Hat Lek thuộc huyện Khlong Yai của tỉnh Trat, đã mở rộng diện tích đất liền và lãnh hải của Campuchia và làm thay đổi dòng hải lưu ven biển, gây xói mòn bờ biển Thái Lan.

Khoảng 16h ngày 20/12, Campuchia bắt đầu dỡ bỏ đê chắn sóng, các nguồn tin cho biết đồng thời nói thêm rằng CTBDC sẽ tiếp tục giám sát cho đến khi toàn bộ công trình dài 300m được dỡ bỏ và tình hình biên giới trở lại bình thường.

Ảnh: Bangkok Post

Hải quân Hoàng gia Thái Lan ngày 21/12 đã phủ nhận các báo cáo cho rằng họ đã đưa ra tối hậu thư cho Campuchia về đê chắn sóng Koh Kong. Người phát ngôn Hải quân, Chuẩn đô đốc Parach Rattanachaiphan, cho biết các tuyên bố như vậy là không chính xác đồng thời khẳng định Hải quân chưa bao giờ đe dọa Campuchia hoặc đưa ra bất kỳ yêu cầu cưỡng chế nào.

Ông cho biết Thái Lan đã nêu lên những lo ngại của nước này thông qua các kênh song phương chính thức từ trước khi các cuộc đụng độ biên giới hiện tại xảy ra. Theo đó, Bangkok đã nhiều lần yêu cầu Phnom Penh xem xét lại dự án do tác động đến môi trường, bờ biển và an ninh. Những lo ngại này đã được truyền đạt thông qua các cơ chế hợp tác hiện có như Ủy ban Biên giới Khu vực và Campuchia đã nắm rõ lập trường của Thái Lan.

Chuẩn đô đốc Parach nói thêm rằng việc tháo dỡ công trình dường như là quyết định của chính nhà điều hành tư nhân Campuchia, chứ không phải do bất kỳ áp lực nào từ phía Thái Lan. Ông tái khẳng định rằng Hải quân vẫn cam kết giải quyết các vấn đề biên giới biển một cách hòa bình thông qua đối thoại và các khuôn khổ hợp tác đã được thiết lập.

Campuchia hiện chưa bình luận gì về thông tin Thái Lan đưa ra.

Campuchia cáo buộc Thái Lan nã pháo vào thành phố Poipet. Video: Khmer Times

Liên quan tới xung đột biên giới đang diễn ra giữa hai nước, báo Khmer Times của Campuchia đã đăng tải một video tố cáo Thái Lan nã đạn pháo vào thành phố Poipet. Báo này đưa tin, sáng nay (22/12), binh lính Thái Lan đã bắn xấp xỉ 4 quả pháo vào khu Stung Bot của thành phố Poipet và nã súng máy vào một số ngôi nhà ở O Chrov, thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey.