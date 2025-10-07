Theo đài NHK, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/10 đã gửi lời chúc mừng tới người dân Nhật Bản khi bà Sanae Takaichi chuẩn bị trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử của đất nước mặt trời mọc.

"Đây là một tin tức lớn, một tin tuyệt vời với người dân Nhật Bản. Xin chúc mừng tất cả mọi người. Bà ấy là một nhân vật nhận được nhiều sự tôn trọng, có sự thông thái và bản lĩnh phi thường", ông Trump cho biết.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sau đó cũng chúc mừng việc bà Takaichi trở thành chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, bày tỏ hy vọng được hợp tác với nội các của bà về các vấn đề kinh tế và an ninh quốc gia.

"Tôi đồng tình với Tổng thống Trump, đó là một tin tức đáng kinh ngạc. Trong sự nghiệp của mình, bà ấy đã luôn thể hiện được kỹ năng lãnh đạo và khả năng hoạch định chính sách ấn tượng", ông Bessent bình luận.

Nữ Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) Takaichi Sanae. Ảnh: NYT

Theo truyền thông Nhật Bản, bà Takaichi đã được bầu chọn làm Chủ tịch LDP vào ngày 5/10, qua đó mở đường để trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của nước này. Một cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội Nhật Bản để bầu chọn thủ tướng chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 15/10 và bà Takaichi gần như chắc chắn sẽ đắc cử.

Bà Takaichi được biết đến là học trò thân tín của cố Thủ tướng Shinzo Abe. Bà Takaichi nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục con đường chính trị mà ông Abe để lại sau khi qua đời vào năm 2022. Ngoài ra, bà cũng tự nhận thần tượng của mình là cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher.

Trong hơn 3 thập kỷ hoạt động chính trị, bà Takaichi từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, bao gồm Bộ trưởng phụ trách an ninh kinh tế và Bộ trưởng Nội vụ.

Giới quan sát nhận định, việc bà Takaichi là một chính trị gia bảo thủ và kế thừa "di sản Abe" có thể thúc đẩy quan hệ ngoại giao với Mỹ trong tương lai. Ở nhiệm kỳ tổng thống Mỹ đầu tiên của mình, ông Trump từng nhiều lần nhắc đến mối quan hệ thân thiết với cố Thủ tướng Nhật Bản. Dự kiến, ông Trump và bà Takaichi sẽ gặp mặt vào cuối tháng 10, khi tổng thống Mỹ có chuyến công du châu Á.