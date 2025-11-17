Theo hãng thông tấn RT, các tập đoàn quốc phòng Nga đã mang tới triển lãm hàng không Dubai 2025 hơn 850 mẫu vũ khí các loại. Trong đó, những sản phẩm quốc phòng được phía Nga chú trọng quảng bá lần này có tiêm kích Su-57E, máy bay huấn luyện Yak-130M, trực thăng Ansat-M và nhiều loại máy bay không người lái (UAV).

Yak-130M

Yak-130M là máy bay huấn luyện được thiết kế để đào tạo phi công cách thức lái những tiêm kích chiến đấu thế hệ thứ 4 và thứ 5. Điểm độc đáo là hệ thống điều khiển có thể được lập trình cho phép huấn luyện phi công với nhiều hình mẫu chiến đấu cơ khác nhau, từ các máy bay Su-30, MiG-29 của Nga cho đến các loại tiêm kích của phương Tây như F-16, Rafale hay thậm chí cả F-22 và F-35.

Máy bay Yak-130M. Ảnh: RIA Novosti

Theo lời ông Roman Gusarov, Tổng biên tập trang tin Avia, ưu điểm chính của Yak-130M là khả năng tùy chỉnh để có thể đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng. “Yak-130 có thể được sử dụng cho những nhiệm vụ phục vụ hậu phương, khi tính năng của các chiến đấu cơ bị coi là quá mức so với yêu cầu. Một lựa chọn khác dành cho loại máy bay này là các nhiệm vụ tuần tra biên giới cũng như chống lại hoạt động buôn bán ma túy hay buôn lậu”, ông Gusarov nói.

Su-57E

Một khí tài tiên tiến khác được Nga mang đến triển lãm Dubai Airshow lần này là Su-57E, tiêm kích thế hệ thứ 5. Trong khuôn khổ sự kiện, Su-57E sẽ trình diễn các màn nhào lộn trên không.

Máy bay Su-57E. Ảnh: RT

Su-57E là máy bay chiến đấu sở hữu khả năng tàng hình, tốc độ bay hành trình siêu thanh, có kho vũ khí bên trong thân máy bay và lớp phủ ngoài hấp thụ sóng radar. Các hệ thống lắp đặt hiện đại trên máy bay có thể giúp phi công thuận tiện trong việc điều khiển và chuẩn bị vũ khí.

Trực thăng Ansat-M

Ngoài các máy bay tiêm kích và huấn luyện, trực thăng đa nhiệm hạng nhẹ Ansat-M cũng là một điểm sáng trong dàn khí tài Nga đến triển lãm. Mẫu trực thăng này vận hành nhờ động cơ VK-650V mới do Nga sản xuất. Theo RT, Ansat-M có khả năng cơ động cao, dễ điều khiển, buồng lái rộng và có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt từ -45°C đến 50°C.

Trực thăng Ansat-M. Ảnh: RIA Novosti

Các loại UAV

Tại triển lãm Dubai Airshow 2025, Nga sẽ ra mắt công chúng nhiều loại sản phẩm UAV mới. Tập đoàn Hệ thống không người lái của Nga sẽ giới thiệu với các quan khách quốc tế về dòng UAV Supercam bao gồm S350, SX350, X4 và một UAV trinh sát có tốc độ bay nhanh.

“Tại các quốc gia Vùng Vịnh, những chiếc UAV Supercam có thể giám sát các cơ sở hạ tầng quan trọng, mỏ dầu và khí đốt, đường ống và giàn khoan ngoài khơi, kiểm tra các đường dây điện cũng như cải thiện hiệu quả giám sát biên giới và vùng ven biển ở những địa hình hiểm trở”, nhà sản xuất Nga nhấn mạnh.

UAV Supercam S350. Ảnh: RIA Novosti

Trong dịp này, Công ty hàng không dân dụng Ural sẽ trình làng những sản phẩm mới như UAV tầm trung Forpost-RE và máy bay huấn luyện tua-bin cánh quạt UTS-800. Công ty này cho biết Forpost-RE có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát lẫn tấn công. “Điểm độc đáo của hệ thống này là có thể ‘hoàn toàn bảo vệ’ người mua khỏi các lệnh trừng phạt, khi toàn bộ chiếc UAV được sản xuất tại Nga với những linh kiện nội địa”.

Dự kiến, triển lãm Dubai Airshow 2025 sẽ bế mạc vào ngày 21/11.