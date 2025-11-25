Trong tuyên bố đưa ra hôm nay (25/11), Chuẩn đô đốc Parach Ratanachaiyapan, phát ngôn viên của Hải quân Thái Lan cho biết, tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet sẽ rời căn cứ hải quân Sattahip, chở theo lực lượng cứu hộ và nguồn nhu yếu phẩm để tham gia các hoạt động hỗ trợ những khu vực bị lũ lụt tàn phá ở miền nam đất nước.

Tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet của Thái Lan. Ảnh: Thai PBS

Nhật báo Thai Nation dẫn lời ông Parach phát biểu: “Tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet sẽ đóng vai trò như căn cứ hàng không nổi dành cho các trực thăng và máy bay không người lái (UAV) cũng như bếp ăn dã chiến có thể cung cấp 3.000 suất ăn/ngày để gửi đến những khu dân cư bị lũ lụt ảnh hưởng. Các đội y tế có mặt trên chiến hạm này có thể chuyển đổi một số khu vực của tàu thành bệnh viện nổi nếu cần thiết”.

Theo phát ngôn viên, Hải quân Thái Lan cũng điều động thêm 2 tàu chiến HTMS Chang và HTMS Angthong tham gia đợt hỗ trợ thứ hai nếu cần thiết.

Cũng trong ngày 25/11, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit đã có mặt tại huyện Hat Yai thuộc tỉnh miền nam Songkhla để giám sát việc khắc phục hậu quả thiên tai.

Dự kiến, ông Natthaphon sẽ có chuyến thăm Trung tâm cứu trợ thảm họa của quân đội Thái Lan tại tỉnh Songkhla để đánh giá tình hình lũ lụt cũng như giám sát sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, quân đội, cảnh sát và các nhóm tình nguyện. Ngoài ra, ông Natthaphon sẽ tham dự cuộc họp của Nội các Thái Lan để cập nhật tình hình thiên tai trên thực địa.

Lũ lụt tại huyện Hat Yai, Thái Lan. Ảnh: Thai PBS

