Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Venezuela Yvan Gil (phải). Ảnh: TASS

Hãng RT dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, ngày 22/12 Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Venezuela Yvan Gil, trong đó nhà ngoại giao hàng đầu của Nga bày tỏ "mối quan ngại nghiêm trọng về các hành động leo thang ngày càng tăng của Washington ở biển Caribe".

Ông Lavrov nói thêm, việc tăng cường quân sự của Mỹ có thể dẫn đến những hậu quả sâu rộng cho khu vực và tạo ra mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải quốc tế.

Mỹ đã triển khai nhiều tàu hải quân tới khu vực Caribe kể từ tháng 9, tấn công các tàu bị nghi là liên quan tới buôn bán ma túy và chặn các tàu chở dầu ra hoặc vào Venezuela. Tổng thống Mỹ Trump cáo buộc chính quyền của Tổng thống Maduro sử dụng tiền dầu mỏ để tài trợ cho "khủng bố ma túy, buôn người, giết người và bắt cóc".

Caracas liên tục bác bỏ các cáo buộc của Washington đồng thời buộc tội chính quyền của Tổng thống Donald Trump âm mưu lật đổ người đứng đầu Venezuela Nicolas Maduro để giành quyền tiếp cận tài nguyên thiên nhiên của Venezuela.

Cuối tuần qua, một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết, lực lượng tuần duyên Mỹ đang tích cực truy đuổi một tàu chở dầu có liên quan tới Venezuela ở vùng biển quốc tế tại Caribe. Trong hai tuần qua, lực lượng Mỹ đã bắt giữ hai tàu chở dầu.

Kể từ tháng 9, hải quân Mỹ đã tấn công nhiều tàu ngoài khơi bờ biển của Venezuela với cáo buộc những phương tiện này đang chở ma túy. Tổng thống Donald Trump cũng đe dọa rằng các cuộc tấn công trên bộ ở Venezuela có thể sớm xảy ra.

Venezuela mô tả việc hải quân Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển của nước này là “hành vi cướp biển" đồng thời cáo buộc Washington tìm cách thiết lập một “chính phủ bù nhìn” ở Caracas.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ tình đoàn kết với người dân Venezuela và tái khẳng định sự ủng hộ của ông đối với quyết tâm của chính phủ Maduro trong việc bảo vệ lợi ích và chủ quyền quốc gia trước áp lực nước ngoài. Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng ủng hộ Caracas, tuyên bố rằng Bắc Kinh phản đối "mọi hành động đơn phương và bắt nạt".

Hôm nay (23/12), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp để thảo luận về cuộc khủng hoảng đang leo thang giữa Mỹ và Venezuela sau khi nhận được yêu cầu của Caracas.