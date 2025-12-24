Trang tin Kyiv Independent ngày 24/12 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã công bố bản dự thảo hòa bình 20 điểm, đã được phái đoàn Ukraine và Mỹ thống nhất trong các cuộc đàm phán cuối tuần qua.

"Chúng tôi đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện văn kiện. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được phản hồi từ Nga sau khi Mỹ trao đổi với họ", ông Zelensky cho biết.

Tuy vậy, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng vẫn còn một số điểm trong dự thảo cần thảo luận thêm, bao gồm quyền vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và vấn đề lãnh thổ.

Theo đánh giá của truyền thông Mỹ, Kiev đã thuyết phục được Washington thay đổi dự thảo so với đề xuất ban đầu gồm 28 điểm, vốn được coi là có nhiều yếu tố có lợi với Nga. Để được phê duyệt chính thức, văn kiện này cần phải có chữ ký của lãnh đạo Ukraine, Nga, Mỹ và châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Toàn văn dự thảo hòa bình 20 điểm mới được công bố:

1. Các bên ký kết công nhận chủ quyền của Ukraine.

2. Nga và Ukraine sẽ đạt được một thỏa thuận không gây hấn toàn diện. Thành lập một cơ chế giám sát vệ tinh để phát hiện các nguy cơ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

3. Ukraine sẽ nhận được các bảo đảm an ninh đáng tin cậy.

4. Ukraine duy trì quy mô quân đội ở mức 800.000 quân.

5. Mỹ, NATO và các quốc gia châu Âu sẽ cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh "tương tự Điều 5 NATO".

6. Nga ban hành chính sách không gây hấn với châu Âu và Ukraine.

7. Ukraine đủ điều kiện gia nhập EU và sẽ được hưởng ưu đãi thị trường ngắn hạn.

8. Ukraine sẽ nhận được một gói phát triển kinh tế toàn diện.

9. Thành lập các quỹ để giúp Ukraine tái thiết các khu vực và vùng lãnh thổ bị thiệt hại, đồng thời giải quyết các vấn đề nhân đạo.

10. Ukraine đẩy nhanh quá trình đàm phán hiệp định thương mại tự do với Mỹ.

11. Ukraine tái khẳng định cam kết duy trì quy chế phi hạt nhân theo Hiệp ước NPT.

12. Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia được vận hành chung bởi Ukraine, Nga và Mỹ, mỗi bên kiểm soát 33%. Trong đó Mỹ giữ vai trò giám sát chính.

13. Nga và Ukraine đưa vào chương trình giáo dục các khóa học nhằm thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa, chống phân biệt chủng tộc và định kiến.

14. Tiền tuyến thực tế tại Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson sẽ là ranh giới để hai bên ngừng giao tranh.

15. Nga và Ukraine cam kết không thay đổi hiện trạng lãnh thổ bằng vũ lực.

16. Nga không cản trở hoạt động thương mại của Ukraine trên sông Dnipro và Biển Đen.

17. Thành lập ủy ban nhân đạo để xử lý các vấn đề tồn đọng.

18. Ukraine phải tổ chức bầu cử sớm nhất có thể sau khi thỏa thuận được ký kết.

19. Thỏa thuận này có tính ràng buộc pháp lý, được thực thi và bảo đảm nhờ một hội đồng do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu. Các hành vi vi phạm sẽ dẫn đến trừng phạt.

20. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngay sau khi các bên ký kết thỏa thuận.