Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc. Ảnh: Politico

Hãng tin CNN và báo Guardian nhận định, tuyên bố của ông Trump có thể làm cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang nghiêm trọng, trong bối cảnh hai nước tranh cãi gay gắt về kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Trong suốt mùa hè, quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đã được cải thiện. Ông Trump đã đồng ý giảm mạnh mức thuế áp đặt với hàng hóa Trung Quốc hồi đầu năm nay sau khi hai bên thực hiện nhiều cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, hôm 10/10, người đứng đầu nước Mỹ đã đe dọa tăng thuế trở lại bằng cách áp thêm 100% thuế với hàng hóa Trung Quốc, "cao hơn và vượt trên" bất kỳ mức thuế hiện hành nào. Ông Trump cho biết, việc này có thể diễn ra vào ngày 1/11 hoặc sớm hơn, phụ thuộc vào những hành động tiếp theo hoặc các thay đổi của Trung Quốc.

Ông Trump nói thêm, Mỹ cũng sẽ áp dụng kiểm soát xuất khẩu đối với bất kỳ và tất cả những phần mềm quan trọng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 10/10, ông Trump viết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ là điều này sẽ xảy ra nhưng có lẽ, như mọi thứ khác, thời điểm đã tới... Cuối cùng, dù có thể gây đau đớn nhưng đó sẽ là một điều tốt cho nước Mỹ".

Lãnh đạo Nhà Trắng cho hay, cuộc gặp dự kiến ​​giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng này có thể sẽ không diễn ra như kế hoạch, vì ông "dường như không có lý do gì" để gặp người đứng đầu Bắc Kinh.

Ông Trump đã nhiều lần tăng thuế với hàng hóa xuất xứ Trung Quốc với mức đỉnh điểm là 145%. Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách tăng thuế đối với hàng hóa Mỹ lên 125%.

Tuy nhiên, sau nhiều lần đàm phán, hai nước đã đi tới sự hòa hoãn mong manh, trong bối cảnh lo ngại lan rộng về tác động của mức thuế quá cao như vậy đối với nền kinh tế thế giới. Mức thuế do Mỹ triển khai với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc giảm xuống còn 30%, trong khi thuế của Trung Quốc đối với các sản phẩm Mỹ giảm xuống còn 10%. Thời gian tạm hoãn áp thuế cao như trên sẽ hết hạn vào tháng 11.