Bà Takaichi được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: NHK

Theo Japan Times, bà Takaichi đã giành chiến thắng ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên tại Hạ viện với 237 phiếu ủng hộ trong số 465 phiếu tại Hạ viện. Tiếp đó, bà đã giành được 125 phiếu ủng hộ tại Thượng viện, nhiều hơn 1 phiếu cần thiết để đạt được sự ủng hộ của đa số. Các nhà lập pháp đã chào đón bà bằng một tràng pháo tay vang dội sau cuộc bỏ phiếu.

Theo kế hoạch, Nhật hoàng sẽ chính thức bổ nhiệm bà Takaichi làm Thủ tướng vào tối nay, sau đó bà sẽ tổ chức cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị mới.

Bà Takaichi, 64 tuổi, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Nara và gia nhập chính trường vào năm 1993, sau đó trúng cử vào Hạ viện 8 lần liên tiếp.

Theo nhận định của các chuyên gia, bà Takaichi đã phá vỡ một rào cản vô hình ở một chính trường do nam giới thống trị. Tại Nhật, phụ nữ chỉ chiếm 16% số ghế tại Hạ viện và Nhật Bản thường xuyên bị xếp hạng là một trong những quốc gia đứng thấp về bình đẳng giới.

Là một người theo đường lối bảo thủ cứng rắn, bà Takaichi được nhiều người coi là người tiên phong của "Abenomics", chiến lược kinh tế của cố Thủ tướng Shinzo Abe, với chính sách tiền tệ nới lỏng, chi tiêu tài khóa và cải cách cơ cấu. Trên mặt trận địa chính trị, bà Takaichi kêu gọi lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc và ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp hòa bình của Nhật.

Hiện nay, hầu hết sự chú ý của truyền thông địa phương đều tập trung vào cách bà sẽ giải quyết áp lực chi phí sống như thế nào trong bối cảnh mức lương không đổi, đồng yên suy yếu đang gây thiệt hại cho các hộ gia đình.