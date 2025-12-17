Đặc phái viên Mỹ Witkoff bắt tay Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo báo Telegraph, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Berlin hôm 15/12 để thảo luận về các đề xuất hòa bình của Tổng thống Donald Trump. Mặc dù các chi tiết chưa được công bố nhưng các quan chức Mỹ đã mô tả các đảm bảo an ninh được đề xuất là "tiêu chuẩn bạch kim".

Tuy nhiên, các nhà đàm phán Mỹ cũng cảnh báo đề nghị đó "sẽ không tồn tại mãi mãi" và thúc giục ông Zelensky chấp nhận các điều khoản của Washington. Các đảm bảo an ninh Mỹ đưa ra được cho là dựa trên điều khoản phòng thủ tập thể Điều 5 của NATO, trong đó nêu rõ một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên cũng là nhằm vào cả khối.

Các nguồn tin Mỹ cho hay, cả Ukraine và châu Âu đều hài lòng với những nỗ lực Tổng thống Trump đã thực hiện trong các đề xuất nhằm ngăn chặn bất kỳ hành động quân sự nào của Nga trong tương lai.

Theo các quan chức Mỹ, Moscow và Kiev đã nhất trí về 90% thỏa thuận. Song, hai bên vẫn chưa đạt tiến triển nào về vấn đề lãnh thổ hoặc về đề xuất chia đôi 50-50 nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Trong thời gian qua, Mỹ được cho là đã gây sức ép với Ukraine để rút quân khỏi Donbass như một điều kiện để đạt được hòa bình. Theo tờ Wall Street Journal, các nhà đàm phán Mỹ đã “không sẵn lòng thỏa hiệp” về điểm này. Donbass đã sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2022.

Tổng thống Trump hồi đầu tuần này tuyên bố Ukraine "đã mất lãnh thổ" và đề xuất đảm bảo của ông nhằm ngăn chặn xung đột tái diễn. Người đứng đầu nước Mỹ lưu ý muốn đạt được thỏa thuận trước cuối năm nay.

Tổng thống Zelensky gần đây tỏ ý rằng Ukraine có thể từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO để đổi lấy các đảm bảo an ninh ràng buộc. Ngoài ra, sau khi nhận được các đảm bảo, Ukraine có thể tổ chức trưng cầu dân ý về nhượng bộ lãnh thổ và tổ chức bầu cử mới.