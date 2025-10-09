Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: EFE/EPA

Người đứng đầu nước Mỹ nói với nhà báo Sean Hannity của Fox News tối qua (8/10) rằng, thuế quan đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm thỏa thuận hòa bình ở Dải Gaza.

Khi được hỏi làm thế nào ông bảo đảm được thỏa thuận đó sau nhiều năm bất ổn và những nỗ lực hòa bình bất thành, ông Trump trả lời: "Tôi xây dựng mối quan hệ với mọi người và đôi khi những mối quan hệ đó dẫn đến những điều tuyệt vời... Khả năng giải quyết các vấn đề thương mại, thuế quan giúp tôi trình bày quan điểm một cách rõ ràng và thuyết phục. Thuế quan đã mang lại hòa bình cho thế giới".

Ông Trump nói thêm, thuế quan mang lại một con đường to lớn tới hòa bình, cứu sống hàng triệu sinh mạng. Nhà lãnh đạo này quả quyết, Mỹ sẽ không giao du với những kẻ gây chiến.

Tổng thống Trump nói, thỏa thuận hòa bình mới đạt được giữa Israel và Hamas là "một ngày tuyệt vời cho thế giới, một ngày tuyệt vời cho tất cả mọi người".

Tiếp đó, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, chính sách thuế quan gây tranh cãi của ông là lý do khiến Ấn Độ và Pakistan đồng ý ngừng bắn trong cuộc xung đột vũ trang hồi đầu năm nay. Ông Trump lưu ý, Mỹ là một nước kiến tạo hòa bình nhờ thuế quan và điều đó cũng mang lại cho Washington hàng trăm tỷ USD.

Khi được hỏi liệu ông có thay đổi lập trường về thuế hay không, ông Trump đáp: "Nếu tôi không có quyền lực về thuế, ít nhất 4 trong số 7 cuộc xung đột sẽ nổ ra. Nếu nhìn vào Ấn Độ và Pakistan, họ đã sẵn sàng chiến đấu. 7 máy bay bị bắn hạ... Tôi không muốn nói cụ thể nhưng những gì tôi nói ra rất hiệu quả... Mỹ không chỉ kiếm được hàng trăm tỷ USD mà còn là nước gìn giữ hòa bình nhờ thuế quan".