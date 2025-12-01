Sri Lanka chìm trong biển nước. Video: The Guardian

Theo báo Guardian, khủng hoảng khí hậu đã ảnh hưởng đến các kiểu hình bão, bao gồm thời gian và cường độ, dẫn đến lượng mưa lớn, lũ quét và gió giật mạnh hơn.

Tại Sri Lanka ở Nam Á, số người tử vong do lũ lụt và lở đất đã tăng mạnh, tính tới ngày 30/11 là 334 người. Gần 148.000 người khác phải di dời và sống ở những điểm trú ẩn tạm thời. Nhiều khu vực trũng thấp của thủ đô Colombo bị ngập nước. Trận bão Ditwah đã gây ra thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất tại quốc đảo Sri Lanka trong 2 thập niên, kể từ trận sóng thần tàn khốc năm 2004 khiến gần 31.000 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người mất nhà cửa.

Ở Indonesia, nhà chức trách thống kê có hơn 442 người thiệt mạng và 402 người mất tích. Chính quyền địa phương đã nỗ lực tiếp cận một số khu vực bị tác động nặng trên đảo Sumatra, nơi có hàng nghìn người đang mắc kẹt trong tình trạng không có nhu yếu phẩm thiết yếu. Tính tới ngày 30/11, vẫn còn ít nhất 2 khu vực trên đảo Sumatra không thể tiếp cận được và chính quyền đã triển khai 2 tàu chiến từ Jakarta tới để cung cấp hàng cứu trợ.

Tại Thái Lan, nơi có ít nhất 162 người thiệt mạng trong một trong những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ, chính quyền vẫn tiếp tục phân phối hàng cứu trợ và khắc phục thiệt hại.

Mùa gió mùa hàng năm, xảy ra từ giữa tháng 6 tới tháng 9, thường gây ra mưa lớn, lở đất và lũ quét. Năm nay, một cơn bão nhiệt đới đã làm tình hình trở nên trầm trọng hơn, khiến Indonesia và Thái Lan nằm trong số những quốc gia có số người tử vong vì lũ lụt cao nhất trong những năm gần đây.