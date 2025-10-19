Bên cạnh việc đang cân nhắc tiến hành các hành động quân sự bên trong lãnh thổ Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho tăng cường lực lượng bao gồm tàu chiến tới vùng biển Caribe, và thậm chí điều 3 oanh tạc cơ B-52 áp sát Venezuela trong tuần này.

Trong những tuần gần đây, quân đội Mỹ còn tấn công vào nhiều tàu thuyền bị nghi ngờ vận chuyển ma túy hoạt động ngoài khơi bờ biển Venezuela. Hôm 15/10, ông Trump bất ngờ thừa nhận ông đã cho phép Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) hoạt động bí mật bên trong lãnh thổ Venezuela, và nhấn mạnh Mỹ đang xem xét tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Venezuela.

Căng thẳng Mỹ - Venezuela chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: Haberler

Phía Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cũng đã có hành động đáp trả. Theo đó, Venezuela đã tái bố trí quân đội, huy động "hàng triệu" dân quân, và lên án động thái của Mỹ trong khu vực. Quân đội Venezuela, lực lượng có khoảng 123.000 thành viên, cũng đã triển khai các cuộc tập trận quân sự mới.

Ngoài ra, ông Maduro tuyên bố các lực lượng dân quân tình nguyện của Venezuela hiện có hơn 8 triệu quân dự bị. Tuy nhiên, các chuyên gia đã đặt nghi vấn về con số mà nhà lãnh đạo Venezuela đưa ra, cũng như chất lượng huấn luyện của lực lượng này. Tính đến ngày 17/10, 20/23 bang của Venezuela đã tiến hành quân sự hóa như một phần trong chiến dịch huy động mang tên "Độc lập 200".

Theo hãng tin CNN, chính quyền của Tổng thống Trump đã âm thầm đặt nền móng cho hành động quân sự tiềm tàng bên trong Venezuela suốt nhiều tháng qua bằng những cáo buộc ông Maduro có mối liên hệ với các băng đảng và tổ chức buôn bán ma túy mà quan chức Washington nhận định là các nhóm khủng bố gây ra mối đe dọa với Mỹ. Nhưng cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy ông Trump quyết định hiện thực hóa hành động quân sự, hoặc trực tiếp nhắm vào ông Maduro.

Thay vào đó, các nguồn tin chia sẻ với CNN rằng mục tiêu của Mỹ là gây sức ép buộc ông Maduro phải tự từ chức. Các nguồn tin nói thêm, những cuộc tấn công gần đây nhằm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy ở vùng biển Caribe là thông điệp rõ ràng gửi tới ông Maduro, và chính quyền ông Trump đã cố tình nhấn mạnh mối liên hệ giữa ông Maduro với các mạng lưới buôn lậu.

Phát biểu trên truyền hình sau tuyên bố của ông Trump về việc cho phép CIA hoạt động bí mật bên trong Venezuela, ông Maduro đã lên án những gì mà ông mô tả là thành tích của CIA trong việc thay đổi chế độ và đảo chính trên toàn thế giới.

"Người dân của chúng tôi hiểu rõ, và đoàn kết. Họ có đủ năng lực để một lần nữa đánh bại âm mưu công khai chống lại hòa bình và ổn định của Venezuela", Tổng thống Maduro nhấn mạnh.