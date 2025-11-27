Theo báo Korea Times, Tòa án Seoul ngày 26/11 đã tiến hành phiên xét xử cựu Thủ tướng Han Duck Soo về các cáo buộc liên quan đến vụ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật vào cuối năm ngoái.

"Bị cáo là nhân vật duy nhất có thể ngăn chặn âm mưu nổi loạn nhưng đã từ bỏ trách nhiệm của mình đối với nhân dân. Bị cáo cũng có những hành động bị coi là tham gia trực tiếp vào vụ việc. Một hình phạt nghiêm khắc là cần thiết để răn đe, ngăn chặn những trường hợp đáng tiếc lặp lại", các công tố viên Hàn Quốc nhấn mạnh.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo. Ảnh: Yonhap

Báo cáo của cơ quan công tố cũng liệt kê một số điểm đáng lưu ý như ông Han đã ra sức bảo vệ lệnh thiết quân luật, đưa ra các văn bản gây cản trở hoạt động tư pháp, có thái độ không hợp tác khi điều tra,...

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Hàn Quốc kiên quyết bác bỏ cáo buộc của công tố viên, khẳng định ông "chưa từng đồng ý hay cố gắng hỗ trợ việc ban bố thiết quân luật".

"Tôi vô cùng hối tiếc khi đã không ngăn cản quyết định của ông Yoon Suk Yeol. Thời khắc đó mặt đất như sụp xuống", ông Han nói.

Đội ngũ pháp lý của ông Han sau đó đề nghị thẩm phán hãy cân nhắc tuổi tác và tình trạng sức khỏe của thân chủ của họ trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Dự kiến tòa án sẽ ra phán quyết về trường hợp của ông Han vào ngày 21/1/2026. Phán quyết này được cho sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Yoon.