Di sản đồ sộ của nhạc sĩ Trần Lập

Ca sĩ - nhạc sĩ Trần Lập.

Ngày 17/3/2016, nhạc sĩ Trần Lập qua đời vì căn bệnh ung thư trực tràng ở tuổi 42. Sự ra đi của tác giả những ca khúc bất hủ như: Đường đến ngày vinh quang, Bông hồng thủy tinh, Tâm hồn của đá… khiến hàng triệu khán giả bàng hoàng, thương tiếc.

Đối với nhiều người yêu nhạc Việt, Trần Lập không chỉ là một nghệ sĩ. Anh là biểu tượng gắn liền với một giai đoạn đặc biệt của âm nhạc Việt Nam - thời điểm mà rock bắt đầu được nhắc tới rộng rãi hơn và cũng là lúc những ca khúc mang tinh thần sống tích cực, mạnh mẽ của Bức Tường vang lên ở khắp mọi nơi, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Cùng với Bức Tường, Trần Lập đã chọn cho mình một con đường riêng - tự sáng tác bằng tiếng Việt, khi rock nước ngoài vẫn được xem như “chuẩn mực”. Vượt qua sự dè bỉu, nghi ngờ, anh và ban nhạc để lại hơn 50 ca khúc được khán giả yêu mến, trong đó có nhiều tác phẩm sống với thời gian.

Ca từ của Trần Lập không nhuốm màu bi lụy hay những nỗi buồn ủy mị. Thay vào đó là những thông điệp dành cho tuổi trẻ: dám đối diện với cuộc sống, với tình yêu bằng một tinh thần tích cực. Trong đó vừa có sự bụi bặm của đời sống, vừa có nét trong trẻo, phóng khoáng rất riêng của tuổi trẻ.

10 năm sau ngày Trần Lập qua đời, những di sản của anh vẫn gần như vẹn nguyên giá trị. Các bản hit như Đường đến ngày vinh quang, Tâm hồn của đá, Bông hồng thủy tinh, Khám phá… vẫn được hát lại trên sân khấu, trong các chương trình truyền hình, trong những buổi tụ họp bạn bè hay trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến. Điều đặc biệt là không chỉ những khán giả đã trưởng thành cùng Bức Tường tiếp tục nghe lại những ca khúc ấy, mà nhiều người trẻ - thậm chí thuộc thế hệ sinh sau khi các bài hát này ra đời - cũng tìm thấy sự đồng cảm trong đó.

“Tôi muốn các con mình, thậm chí các cháu mình nghe thứ âm nhạc như thế này''; “Ca từ của Đường đến ngày vinh quang, Tâm hồn của đá… truyền động lực cho cháu vượt qua những ngày tháng phổ thông nhiều khó khăn. Với cháu, nhạc sĩ vẫn sống mãi. Bức Tường mãi là một tình yêu lớn” - đó là những lời chia sẻ của khán giả trên những video của Bức Tường.

Ngọn lửa Trần Lập và hành trình đặc biệt của Bức Tường

Bức Tường hiện tại.

Sau khi Trần Lập qua đời năm 2016, nhiều khán giả từng nghĩ rằng Bức Tường sẽ khép lại hành trình của mình bởi trong suốt hơn hai thập kỷ, anh không chỉ là giọng ca chính mà còn là người viết nên phần lớn những ca khúc làm nên tên tuổi của ban nhạc. Sự ra đi của anh để lại một khoảng trống lớn không chỉ với các thành viên trong nhóm mà còn với người yêu nhạc.

Thế nhưng, Bức Tường cho thấy họ mạnh mẽ hơn thế. Sau sự ra đi của nhạc sĩ Trần Lập, ban nhạc tiếp tục hoạt động dưới sự dẫn dắt của guitarist Trần Tuấn Hùng, tiếp tục sáng tạo, biểu diễn và tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật.

10 năm qua là một chặng đường đặc biệt đối với Bức Tường. Ban nhạc vẫn sáng tác, phát hành các sản phẩm mới và thực hiện các liveshow, giữ cho hành trình âm nhạc được tiếp nối.

“Sau từng ấy năm, chúng tôi đã nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn và không còn nhìn quá khứ bằng nỗi buồn nữa. Tôi luôn thấy mình may mắn vì đã có một người bạn như vậy trong cuộc đời. Âm nhạc, những bài hát và tinh thần mà Trần Lập để lại vẫn đang sống cùng chúng tôi mỗi ngày” - nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng chia sẻ.

Điều đáng chú ý là bên cạnh những khán giả đã gắn bó từ lâu, Bức Tường vẫn thu hút được một lớp người nghe mới. Trong các buổi biểu diễn gần đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những khán giả trẻ hát theo những ca khúc đã ra đời từ hơn 2 thập kỷ trước. Có những người chia sẻ rằng họ biết đến Bức Tường qua bố mẹ mình,rồi từ đó bắt đầu nghe và yêu thích âm nhạc của ban nhạc.

Có lẽ đó cũng chính là vòng tuần hoàn đẹp đẽ nhất mà âm nhạc có thể tạo ra. Trần Lập đã là người đặt những viên gạch đầu tiên, cùng các thành viên thắp lên ngọn lửa và truyền cảm hứng cho hành trình của Bức Tường. Sự tiếp tục bền bỉ của ban nhạc hôm nay chính là cách để những ca khúc, tinh thần sống và khát vọng mà Trần Lập gửi gắm tiếp tục vang lên.

Bức Tường khi vắng Trần Lập.

10 năm đã trôi qua kể từ ngày người thủ lĩnh ra đi, âm nhạc của anh vẫn được hát, vẫn được nhắc nhớ và vẫn truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.

“Đừng sống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình…”.

MV "Tháng 3" của Bức Tường

Yến Thanh