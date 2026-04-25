Ca sĩ
Mỹ Linh từng thủ khoa Nhạc viện Hà Nội khóa 1993-1997. Tháng 8/1993, chị cùng ban nhạc Hoa Sữa giành giải Nhì tại Liên hoan các ban nhạc nhẹ toàn quốc và danh hiệu Ca sĩ trẻ gây ấn tượng nhất. Trải qua hàng thập kỷ, Mỹ Linh vẫn giữ vững vị trí là một trong những diva hàng đầu Việt Nam.
Mỹ Tâm tốt nghiệp thủ khoa Thanh nhạc hệ trung cấp của Nhạc viện TPHCM với số điểm 9,5 vào năm 2001. Để đạt được kết quả này, cô đã hạn chế đi diễn để tập trung học tập và luyện thanh. Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật miệt mài, Mỹ Tâm đã trở thành một trong những ca sĩ có lượng fan đông đảo và trung thành nhất showbiz Việt, đồng thời gặt hái loạt giải thưởng: Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại Mnet Asian Music Awards (2012) và Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất tại MTV Europe Music Awards (2013)...
Hồ Quỳnh Hương là nghệ sĩ hiếm hoi đạt danh hiệu thủ khoa tới 2 lần. Ca sĩ 2 lần tốt nghiệp xuất sắc với danh hiệu thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, một lần năm 2002 khi trường còn là Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và một lần năm 2013 sau khi trường được nâng cấp thành Đại học. Sự nghiệp của Hồ Quỳnh Hương gắn liền với loạt ca khúc nội lực như: Anh, Hoang mang, Vũ điệu hoang dã.... Những năm gần đây, bên cạnh biểu diễn, cô chuyển hướng sang giảng dạy.
Sơn Tùng M-TP - nam ca sĩ sở hữu lượng fan hùng hậu bậc nhất Vpop - gây ngạc nhiên khi chỉ ôn luyện vỏn vẹn 1 tháng nhưng vẫn chinh phục được kỳ thi khốc liệt. Nam ca sĩ thủ khoa đầu vào chuyên ngành Thanh nhạc của Nhạc viện TPHCM với số điểm 25,5.
Hoàng Thùy Linh thi đỗ thủ khoa lớp Đạo diễn truyền hình, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, sau khi đã có 7 năm học múa tại Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội và chính thức tốt nghiệp năm 2010.
Văn Mai Hương được đặc cách vào học hệ trung cấp Thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội sau khi đỗ thủ khoa đầu vào, dù quy định thanh nhạc nữ chỉ nhận từ 17 tuổi trở lên và cô tiếp tục tốt nghiệp loại xuất sắc hệ trung cấp. Sau đó, cô tiếp tục dự thi hệ đại học và trở thành thủ khoa khối N, lọt top 3 thí sinh có điểm số cao nhất toàn trường. Bước ra từ Vietnam Idol, cô nhanh chóng khẳng định tên tuổi với nhiều bản hit và xây dựng sự nghiệp âm nhạc vững chắc trước khi chạm ngõ điện ảnh và gây tiếng vang trong phim.
Dương Hoàng Yến là trường hợp hiếm có khi đạt thủ khoa thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra của khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và sớm được nhà trường tin tưởng giữ lại giảng dạy. Song hành với sự nghiệp biểu diễn và giảng dạy, tại Chị đẹp đạp gió 2024, nữ ca sĩ đã cho thấy tinh thần đổi mới khi mạnh dạn thử sức với vũ đạo và nhiều phong cách trình diễn khác nhau, từng bước thoát khỏi khuôn mẫu ballad an toàn gắn bó với cô suốt nhiều năm.
Captain Boy là đại diện của thế hệ Z chứng minh tài năng học thuật song song với đam mê âm nhạc. Tốt nghiệp cấp 3, Captain Boy thi vào Đại học Thăng Long và trở thành thủ khoa đầu vào khoa Thanh nhạc. Chàng trai sinh năm 2003 không bị giới hạn bởi danh hiệu thủ khoa thanh nhạc mà rẽ ngang sang rap, gây bão tại Rap Việt mùa 3 và sau đó trở thành thí sinh trẻ nhất lọt vào chung kết "Anh trai say hi".
Bùi Trường Linh (nghệ danh buitruonglinh) đỗ thủ khoa đầu vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) chuyên ngành violin năm 8 tuổi. Sau 8 năm rèn luyện, anh chuyển vào TPHCM tiếp tục học song song 2 chuyên ngành Violin và Thanh nhạc tại Nhạc viện TPHCM. Bùi Trường Linh được công chúng biết đến từ ca khúc
Đường tôi chở em. Tại "Anh trai say hi" mùa 2, anh giành danh hiệu Á quân và giải "Anh trai tương lai". Năm 2025, anh tự hào khi ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời tự sáng tác được lựa chọn biểu diễn tại sự kiện A80.
Hoàng Hải - "Bố Gấu" trong "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2 - từng đỗ thủ khoa đầu vào khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội năm 1999. Tại Sao Mai điểm hẹn 2006, anh đoạt giải
Ca sĩ được yêu thích nhất, trở thành giọng ca được nhiều khán giả trẻ ngưỡng mộ với những ca khúc như: Em sẽ là giấc mơ, Cứ im lặng đi. Năm 2023, Hoàng Hải trở lại qua Ca sĩ mặt nạ mùa 2 và tiếp tục nhận được tình yêu từ khán giả.
Mỹ Tâm, Dương Hoàng Yến hát "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" tại sự kiện A80:
Minh Phi
Ảnh: Tư liệu
