Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Ea H’leo giải cứu thành công bé trai 12 tuổi rơi xuống giếng sâu 20m.

Trước đó, vào khoảng 9h11 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo một bé trai bị rơi xuống giếng sâu tại buôn Săm A, xã Ea H’leo.

Ngay lập tức, đơn vị đã điều động lực lượng và phương tiện chuyên dụng khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Ea H’leo triển khai công tác cứu nạn.

Lực lượng công an giải cứu cháu K. Ảnh: SĐ

Qua kiểm tra, Công an xác định giếng nước sâu khoảng 20m. Do giếng đang trong tình trạng cạn nước nên cháu bé không bị đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Mặc dù không gian dưới giếng rất hẹp, sâu và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nhưng lực lượng cứu nạn vẫn nhanh chóng tiếp cận để trấn an tinh thần cháu bé.

Sau 15 phút triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã đưa được nạn nhân lên mặt đất trong tình trạng tỉnh táo, an toàn.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là cháu K. (12 tuổi, trú buôn Săm A, xã Ea H’leo). Sáng cùng ngày, K. sang rẫy nhà hàng xóm chơi thì không may bị rơi xuống giếng.

Hiện cháu K. đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để kiểm tra và theo dõi sức khỏe.