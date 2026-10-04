2 MC VTV Thùy Linh và Huyền Trang đều kết hôn với chồng kém tuổi. Từ cốc bia trên phim trường đến lời cầu hôn ở Seoul, mỗi cặp viết nên hành trình hôn nhân riêng với nhiều tiếng cười lẫn thử thách.

MC Thùy Linh - diễn viên Đức Hiếu: Bắt đầu từ cốc bia trên phim trường Tết

MC VTV Thùy Linh sinh năm 1987 tại Hà Nội, gắn bó hơn 1 thập kỷ với mảng giải trí của VTV. Thùy Linh dẫn Sao Mai từ 2013 đến 2017, trở lại cuộc thi năm 2022 và dẫn Điểm hẹn tài năng 2025 cùng biên tập viên Anh Tuấn. Danh xưng "MC có nụ cười đẹp nhất VTV" gắn với cô từ khi giành giải đặc biệt Nụ cười VTV năm 2016.

Cô gặp diễn viên Phùng Đức Hiếu khi cùng đóng phim hài Tết Giấc mộng quan trường. Theo lời kể của cặp đôi trong Khách sạn 5 sao năm 2023, nam diễn viên mở màn làm quen bằng một cốc bia, rồi mất khoảng 8 tháng để chinh phục đàn chị trước khi cầu hôn.

Thùy Linh vốn đặt nguyên tắc không yêu người kém tuổi nhưng cuối cùng lại "mắc bẫy" chàng trai kém mình 5 tuổi. Khi cô quyết định kết hôn, người nhà lo lắng khuyên Thùy Linh suy nghĩ lại song nữ MC tin vào cảm nhận của mình. Lễ ăn hỏi diễn ra ngày 3/1/2021, đám cưới tổ chức ngay trong tháng 1 năm đó.

Vợ chồng Đức Hiếu và Thùy Linh.

Đức Hiếu tên thật Phùng Đức Hiếu, nghệ danh Hiếu Su được nhớ tới qua vai công an Đông trong Phố trong làng cùng các phim Chúng ta của 8 năm sau, Lằn ranh, Dưới ô cửa sáng đèn. Năm 2025, anh gây sốt với vai Dũng "con bác Bơ" trong Gió ngang khoảng trời xanh. Nam diễn viên từng thừa nhận có lúc chịu áp lực trước thành công của vợ, thường đùa rằng khi làm việc cô mạnh mẽ như hổ, còn ở nhà lại hiền như gà gô.

Thùy Linh là khán giả trung thành nhưng khó tính nhất của chồng. Có lần Đức Hiếu nhận dẫn chương trình, vợ duyệt kịch bản và bắt chồng tập tới 2h sáng, trong khi 5h anh đã phải đi làm.

Sau kết hôn, cặp đôi trải qua nhiều áp lực, chờ đợi và cả hụt hẫng trên hành trình làm cha mẹ. Cuối năm 2025, cặp đôi đón con gái đầu lòng đặt tên ở nhà là Lisu, ghép từ tên mẹ và biệt danh của bố. Những clip đăng tải việc chăm con của Hiếu Su được nhiều khán giả quan tâm và dành lời khen vì sự khéo léo của một nam diễn viên điển trai.

MC Thùy Linh ghen khi chồng đóng cảnh hôn bạn diễn:

MC Huyền Trang - cầu thủ Đức Huy: Lời cầu hôn ở Seoul và tiếng "chị" không đổi

Huyền Trang sinh năm 1993, biệt danh Mù Tạt, gắn bó với VTV từ năm 2014 qua Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Trời sinh một cặp, Khách sạn 5 sao. Cô còn đóng 5S Online, Mê cung, 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen và từng được gọi vui là "MC độc thân đắt giá nhất VTV".

Phạm Đức Huy sinh năm 1995, quê Hải Phòng (Hải Dương cũ), kém cô 2 tuổi, là thành viên lứa U23 Việt Nam á quân châu Á 2018 và cùng đội tuyển vô địch AFF Cup năm đó. Sau 7 năm khoác áo Hà Nội FC, anh hiện chơi cho CLB Công an TPHCM.

Cả 2 quen biết khi cùng tham gia một chương trình thể thao, bắt đầu tìm hiểu từ cuối năm 2024. Huyền Trang tiết lộ cột mốc chính thức yêu là ngày 15/12/2024. Tháng 3/2025, cặp đôi công khai bằng bộ ảnh phong cách Ả Rập. Nổi tiếng hài hước nhất nhì đội tuyển, Đức Huy từ lúc tìm hiểu đến khi cầu hôn vẫn xưng "em", gọi bạn gái là "chị", còn cô gọi anh là "em trai". Nữ MC sớm thân thiết với gia đình bạn trai, đi du lịch cùng bố mẹ anh.

Vợ chồng Đức Huy và Huyền Trang.

Tháng 10/2025, Đức Huy có mặt ở Hoàng thành Thăng Long khi bạn gái dẫn điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Cuối tháng 11/2025, anh quỳ gối cầu hôn cô tại Seoul (Hàn Quốc). Lễ ăn hỏi của cặp đôi diễn ra sáng 27/2/2026 tại Hà Nội. Ngày 14/3, đám cưới tổ chức tại quê chú rể với sự góp mặt của Duy Mạnh, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn.

Cuối tháng 6, nhân sinh nhật tuổi 33, Huyền Trang công bố mang thai con đầu lòng. "Năm nay bố Phạm Đức Huy sắp hoàn thành KPI nhé", cô viết. Những tháng đầu, nữ MC nghén nặng trong khi chồng thường xa nhà vì lịch thi đấu. Đức Huy bù đắp bằng những cuộc gọi video và đều đặn đặt đồ ăn bồi bổ cho vợ.

Minh Phi

Ảnh, video: FBNV