Lê Dương Bảo Lâm bị gọi "hố đen trò chơi” khi liên tục làm khó đồng đội Kiều Minh Tuấn, tạo cơ hội để đối thủ chiến thắng ở chương trình "2 ngày 1 đêm". NICKY "đứng hình" khi thấy HIEUTHUHAI nhảy, hát để mô phỏng chuột lang.

Ở tập 107 của 2 ngày 1 đêm, dàn người chơi cùng khách mời Dương Domic, NICKY, buitruonglinh tiếp tục chặng hành trình tại Yên Bái với chủ đề "Cuộc đua hoán đổi CEO". Dàn người chơi bước vào chuỗi nhiệm vụ tại "Nông trại vui vẻ", cuộc đua tìm kho báu và các trò chơi vận động dưới nước.

Dàn người chơi cùng khách mời ở tập 107.

Sau hoạt động giao lưu cùng các nghệ nhân, tìm hiểu về đặc sản cốm Tú Lệ, các nghệ sĩ được tự do bắt cặp với nhau, tạo thành 4 đội: HIEUTHUHAI - Dương Domic, Lê Dương Bảo Lâm - Kiều Minh Tuấn, Cris Phan - Ngô Kiến Huy, buitruonglinh - NICKY. buitruonglinh khẳng định chọn NICKY vì luôn thắng nam ca sĩ ở các trò chơi trước nên không muốn tiếp tục đối đầu với anh.

Luật chơi yêu cầu 2 thành viên đứng quay lưng vào nhau, đeo đạo cụ của chương trình, phối hợp để ăn hết phần bánh của đồng đội trong thời gian nhanh nhất.

Rút kinh nghiệm từ 2 đội Cris Phan - Ngô Kiến Huy và Nicky - buitruonglinh, bộ đôi HIEUTHUHAI - Dương Domic cho thấy sự điềm tĩnh cùng chiến thuật phối hợp ăn ý. Ở phía ngược lại, Lê Dương Bảo Lâm - Kiều Minh Tuấn gây cười khi liên tục trật nhịp trong mọi chuyển động. Lê Dương Bảo Lâm bị gọi "hố đen trò chơi” khi liên tục làm khó đồng đội, tạo cơ hội để đối thủ chiến thắng.

Các thành viên chiến thắng nhận thêm 1 điểm vào bảng xếp hạng cho vị trí tổng tài tiếp theo của “Công ty du lịch 2 ngày 1 đêm”. 4 thành viên thua cuộc phải chịu hình phạt từ chương trình - ngậm bột than tre trong lúc bị dây thun búng vào chân.

Hình phạt của 4 thành viên thua cuộc.

Ở địa điểm tiếp theo - “Nông trại vui vẻ”, các nghệ sĩ thực hiện thử thách như trả lời câu hỏi, làm hành động liên quan đến đặc tính của 1 loài động vật cụ thể tại mỗi trạm như: Chuột lang, thỏ, ngựa, lạc đà... NICKY "đứng hình" khi thấy HIEUTHUHAI nhảy và hát để mô phỏng chuột lang. Sau cùng, HIEUTHUHAI chỉ mất 3 trạm để hoàn thành thử thách, trở thành người về đích nhanh nhất.

Ở trò chơi bóng nước, dàn người chơi chia thành 2 đội như cũ, mang tới thế trận cân bằng, liên tục giằng co quyết liệt. Lê Dương Bảo Lâm cho biết đặc biệt ấn tượng với sự áp đảo của buitruonglinh.

Tập 107 khép lại bằng màn so tài sát nút giữa Ngô Kiến Huy và HIEUTHUHAI cho vị trí tổng tài. HIEUTHUHAI là người giành chiến thắng chung cuộc. Vì cảm thấy áp lực, rapper quyết định nhường lại quyền lực cho Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn và Ngô Kiến Huy nhưng không được cả 3 thừa nhận.

Trò chơi bóng nước.

Ảnh, video: BTC