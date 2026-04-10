Lớp học tạm được dựng bên hiên nhà Trưởng thôn Vàng A Chá, phục vụ cho việc học tập của 21 học sinh tiểu học. Từ nhiều tháng qua, các em đã phải ngồi học chen chúc trong khoảng không gian hẹp. Tấm bảng viết dựa tạm vào cột nhà, xung quanh được quây tạm bằng ván ép, dây điện được kéo tạm để cô giáo cắm sạc máy tính. Xung quanh phòng học là những bao tải đựng quần áo, chăn màn…

Lớp học tạm ở nhà Trưởng thôn Hỏm Trên phục vụ học tập cho 21 em học sinh tiểu học. Ảnh: Trọng Bảo

Dẫn tôi đi thăm điểm trường Hỏm Trên cũ, Trưởng thôn Vàng A Chá cho biết: Sau trận mưa lũ do ảnh hưởng của bão Yagi (năm 2024) ở ngay cổng trường xuất hiện vết nứt lớn khiến bê tông đứt gãy. Ngay sau điểm trường, phía trên đồi cũng xuất hiện vết nứt kéo dài, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào…

“Trước tình trạng này, bà con nhân dân trong thôn sẵn sàng hỗ trợ, bố trí các lớp học tại nhà của mình. Dù chật chội, không bảo đảm điều kiện dạy và học, nhưng để bảo đảm an toàn cho cô giáo và các cháu học sinh thì đó là giải pháp tốt nhất trong điều kiện hiện nay”, Trưởng thôn Vàng A Chá chia sẻ.

Tại lớp học tạm của lứa tuổi mầm non được đặt tại căn nhà cấp 4, 69 học sinh thuộc 3 lứa tuổi đang cùng phải học chung một căn phòng chỉ rộng khoảng 100 mét vuông. Mỗi lứa tuổi chiếm một góc; lớp 5 tuổi đang học mặt chữ, thì lớp 3, 4 tuổi lại học hát, dạy kỹ năng sống, lớp nhà trẻ thì liên tục vang lên tiếng quấy khóc…

Lớp học tạm của các lứa tuổi mầm non tại điểm trường Hỏm Trên. Ảnh: Trọng Bảo

Theo cô giáo Hoàng Thị Xuân, phụ trách Điểm trường mầm non Hỏm Trên, mỗi lớp học, mỗi lứa tuổi có chương trình học khác nhau, dù biết là rất khó khăn, không bảo đảm chất lượng tiết học, nhưng vì điều kiện phòng học tạm, chật chội "nên cũng không biết làm thế nào."

"Do là lớp học tạm nên cũng chỉ bố trí học văn hóa cho các con chứ các hoạt động vui chơi ngoài trời hầu như không thể. Hết tiết học, giờ ra chơi các con chỉ biết quanh quẩn trong lớp, nhìn tội lắm”, cô Xuân cho biết.

Trước thực trạng này, việc xây dựng điểm trường mới Hỏm Trên là một nhu cầu cấp bách. Cấp ủy đảng, chính quyền xã Nậm Chày hiện đang khẩn trương tìm mặt bằng để xây dựng điểm trường.

Cô và trò của điểm trường Hỏm Trên vẫn đang hàng ngày học tập trong điều kiện chật chội để bảo đảm chương trình. Ảnh: Trọng Bảo

“Việc đầu tư xây dựng điểm trường cần nguồn lực không nhỏ. Tuy vậy, với điều kiện ngân sách eo hẹp thì xã không đủ kinh phí để xây dựng điểm trường này được. Chúng tôi đã báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan có liên quan để ghi danh mục đầu tư đối với điểm trường này và mong sớm được bố trí vốn để triển khai, tạo điều kiện giảng dạy và học tập tốt hơn cho cô và trò”, ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Chày thông tin.

Việc sớm đầu tư một điểm trường khang trang phục vụ nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc Hỏm Trên, đang là niềm mong mỏi của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cô trò điểm trường và đông đảo nhân dân nơi đây.