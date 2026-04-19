Lưu Thiên Hương - Lưu Hương Giang

Lưu Thiên Hương - Lưu Hương Giang sinh ra và lớn lên trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, cả cha lẫn mẹ đều là nhạc công và ca sĩ. Từ nền tảng đó, 2 chị em xây dựng sự nghiệp theo 2 hướng khác nhưng lại bổ sung cho nhau.

Lưu Thiên Hương sinh năm 1977, là nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, từng là giảng viên Nhạc viện TPHCM. Năm 2005 là bước ngoặt lớn khi Lưu Thiên Hương gặp khủng hoảng trong ca hát, định buông xuôi tất cả. Nhờ sự động viên của em gái là ca sĩ Lưu Hương Giang, chị làm lại sự nghiệp với danh xưng nhạc sĩ.

Một loạt ca khúc hit ra đời như Thu tình yêu, Chiếc áo cho em, Vì em đã yêu anh và ngay từ những sáng tác đầu tiên, nữ nhạc sĩ đã lập kỷ lục với 13 cúp Bài hát Việt. Chị còn trở thành Giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình đình đám như Giọng hát Việt nhí, Hòa âm ánh sáng.

Lưu Hương Giang sinh năm 1983, gây tiếng vang qua cuộc thi Sao mai Điểm hẹn 2004 và định hình phong cách với dòng nhạc alternative rock. Cô từng cùng chồng cũ, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, ngồi ghế huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí và đào tạo nhiều học trò xuất sắc.

Sau biến cố hôn nhân, năm 2023 Lưu Hương Giang tái xuất ấn tượng tại chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, tiếp tục nhận được tình cảm của khán giả. Hai chị em từng thừa nhận dù là người nhà nhưng vẫn có lúc phản biện nhau gay gắt vì ai cũng có cái "tôi" lớn của nghệ sĩ.

Phương Linh - Phương Ly

Bố mẹ của Phương Linh và Phương Ly đều là diễn viên của Đoàn ca múa Thanh Hóa, từ đó hai chị em theo đuổi con đường nghệ thuật. Hai người cách nhau 6 tuổi, xinh đẹp nhưng âm nhạc lại đi theo hai hướng riêng biệt.

Phương Linh nổi tiếng sau khi giành giải Nhì dòng nhạc nhẹ tại Sao mai 2005, tham gia Sao mai Điểm hẹn 2006 và tạo ra loạt hit đình đám cùng Hà Anh Tuấn như: Cơn mưa tình yêu, Ngày hát đôi, Thiên đường gọi tên.

Em gái Phương Ly ban đầu bị chính chị ngăn cản vì lo ngại môi trường showbiz nhưng cô vẫn kiên trì, tham gia Vietnam Idol các năm 2007 và 2010, rồi dần thoát danh "em gái Phương Linh" nhờ loạt hit triệu view được giới trẻ yêu thích như: Mặt trời của em, Thằng điên, Anh là ngoại lệ của em.

Ca khúc Mặt trời của em kết hợp JustaTee từng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng ngay sau khi ra mắt năm 2017. Phương Ly còn được khán giả Việt trìu mến gọi là "vợ quốc dân" nhờ ngoại hình cuốn hút.

Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trâm

Khác với hai cặp chị em kể trên, Thiều Bảo Trang và Thiều Bảo Trâm từng có giai đoạn hoạt động chung trước khi mỗi người chọn lối đi riêng. Năm 2013, Thiều Bảo Trâm chính thức ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ Bee.T cùng chị gái Thiều Bảo Trang, nhóm nhận giải Mai Vàng 2013 hạng mục Nhóm nhạc được yêu thích nhất. Nhóm tan rã năm 2015 và mỗi người bước vào con đường solo với những thăng trầm không giống nhau.

Thiều Bảo Trang sinh năm 1992, được biết đến sau khi lọt Top 9 dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2011 và tham gia Giọng hát Việt 2012 trong đội huấn luyện viên Hà Hồ nhưng rút lui vì áp lực dư luận về tin đồn tình cảm. Những năm qua, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian đi du lịch. Cô tới nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới như Đức, Italy… Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, video tập gym, chơi thể thao hoặc chăm sóc da.

Thiều Bảo Trâm sinh năm 1994 tại Thanh Hóa, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Trước khi ra mắt chính thức, cô đã tham gia nhiều cuộc thi học đường như Tiếng hát sinh viên toàn quốc, Tiếng ca học đường và Ngôi nhà âm nhạc.

Năm 2024, Thiều Bảo Trâm tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 2. Tháng 1/2025, cô đoạt giải Làn Sóng Xanh 2024 hạng mục Nữ ca sĩ, rapper được yêu thích.

