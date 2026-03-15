Lý Thu Thảo - Biểu tượng nhan sắc thập niên 1990

Sinh năm 1970, Lý Thu Thảo là hoa hậu duy nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu TPHCM khi đăng quang năm 1989. Vóc dáng cao ráo, đôi mắt to tròn cùng vẻ đẹp phóng khoáng người đẹp nhanh chóng trở thành biểu tượng nhan sắc của Sài Gòn cuối thập niên 1980 - đầu thập niên 1990. Trước khi bước vào showbiz, Lý Thu Thảo từng là vận động viên aerobic từ năm 1985.

Sau đăng quang, Lý Thu Thảo tham gia một số bộ phim như Sau những giấc mơ hồng, Ngọc trong đá... cùng các hoạt động chụp lịch và catwalk. Lý Thu Thảo từng có cuộc tình đẹp với đạo diễn Phước Sang và sớm chọn rời xa hào quang vì áp lực và những thị phi cá nhân.

Năm 1999, chị định cư tại Mỹ (bang Minnesota) sống kín tiếng, tập trung vào gia đình và kinh doanh ngành chăm sóc sắc đẹp. Lối sống lành mạnh với aerobic và đạp xe giúp chị giữ vóc dáng và tinh thần tươi trẻ suốt nhiều thập kỷ.

Đầu năm 2026, sau hơn 30 năm "biến mất", Lý Thu Thảo trở về Việt Nam đón Tết Bính Ngọ và gây sốt mạng xã hội với bộ ảnh áo dài trắng tái hiện hình ảnh năm 1991 tại trường THPT Lê Quý Đôn. Chị tham gia sự kiện Sắc xuân Việt 2026, tái xuất bên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nhiều người bạn nghệ thuật cũ. Ở tuổi 56, nhan sắc Lý Thu Thảo vẫn mặn mà.

"Thần tiên tỷ tỷ" viên mãn bên chồng đại gia và 3 con

Đặng Thu Thảo sinh ngày 15/2/1991 tại Bạc Liêu (nay thuộc Cà Mau), cao 1,73m với số đo 83-60-90cm. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, cô là Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long và đang theo học ngành Kinh tế tại Đại học Tây Đô (Cần Thơ). Vẻ đẹp trong trẻo, thanh tao, dịu dàng giúp cô được người hâm mộ yêu mến suốt 14 năm với biệt danh thân thương "thần tiên tỷ tỷ".

Cuối năm 2014, cô công khai mối tình với doanh nhân Nguyễn Trung Tín - con trai doanh nhân Nguyễn Văn Trung. Đám cưới sang trọng diễn ra năm 2017. Sau đăng quang, Đặng Thu Thảo lấy bằng thạc sĩ năm 2017 rồi dần rút lui khỏi showbiz để trở thành nhà đầu tư và hỗ trợ chồng quảng bá các dự án bất động sản của tập đoàn.

Gia đình cô có 3 con: con gái đầu Sophie (sinh 2018), con thứ hai (2020) và con gái út (2024). Dù sống trong biệt thự bạc tỷ tại TPHCM, Đặng Thu Thảo vẫn giữ lối sống giản dị, ưu tiên gia đình và du lịch cùng chồng con. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, cô lần đầu công khai hình ảnh con gái út.

Nhan sắc đời thường của Đặng Thu Thảo:

Mẹ đơn thân mạnh mẽ và hành trình kinh doanh độc lập

Đặng Thu Thảo sinh năm 1995 tại Cần Thơ, cao 1,71m với số đo 91-63-90 cm. Cô đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 và đại diện Việt Nam tại Miss International nhưng không đạt thành tích. Sau đó, cô lấn sân diễn xuất với các phim Người thương kẻ nhớ, Nhà ông Hoàng có ma, Trà ma nữ (2025), đồng thời làm giám khảo một số cuộc thi nhan sắc.

Năm 2018, cô kết hôn doanh nhân Phúc Thành sau 3 năm hẹn hò và sinh cặp song sinh trai (Đăng Minh - Quốc Vượng) năm 2020. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kết thúc năm 2021. Trải qua giai đoạn trầm cảm và đổ vỡ, Đặng Thu Thảo gọi quyết định ly hôn là "sáng suốt nhất đời". Làm mẹ đơn thân, cô nhận sự hỗ trợ từ gia đình và tập trung nuôi dạy 2 con trai.

Đặng Thu Thảo đam mê diễn xuất nhưng sau ly hôn ưu tiên kinh doanh để xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, di chuyển thường xuyên giữa Cần Thơ và TPHCM. Từng trải qua giai đoạn suýt phá sản, cô thẳng thắn phủ nhận tin đồn "đại gia nuôi" và nhấn mạnh rằng mọi thứ mình có đều đến từ những đêm thức trắng làm việc. Đến năm 2025-2026, cuộc sống của Đặng Thu Thảo đã ổn định và bình yên hơn, tập trung vào con cái và sự nghiệp cá nhân.

