Ông Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại một trang trại chăn nuôi lợn, khiến 3 người tử vong và 4 người bị thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 18/7, anh B.V.V., công nhân làm việc tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng), trong lúc sửa chữa hệ thống điện tại khu bể xử lý chất thải đã rơi xuống hố sâu.

Trang tại nuôi lợn nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Phát hiện sự việc, 6 công nhân làm việc gần đó đã lần lượt xuống hố để ứng cứu. Tuy nhiên, khi tiếp cận nạn nhân, những người này cũng xuất hiện dấu hiệu ngạt khí.

Các nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy cấp cứu. Đến rạng sáng 19/7, 3 người đã tử vong, gồm anh B.V.V., anh T.V.L. và anh B.V.T.

Bốn nạn nhân còn lại đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Theo ông Lê Huy Dương, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nguyên nhân chính thức đang được cơ quan chức năng làm rõ.