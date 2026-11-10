Những thí sinh từ 17 đến 35 tuổi, cao từ 1m63 trở lên đều có cơ hội tham gia Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2027. Theo tiết lộ của BTC, có tới 3 NSND và 1 NSƯT tham gia chấm vòng chung kết.

Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 - Miss Multicultural Vietnam 2027 là cuộc thi sắc đẹp trong nước nhằm mục đích tìm kiếm những người phụ nữ xuất sắc nhất trong số những người dự thi để tôn vinh, trao danh hiệu, giải thưởng. Đó là những người phụ nữ tài sắc, trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh, mong muốn sẽ lan toả việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, quảng bá du lịch, các vấn đề xã hội quan trọng như môi trường và quyền phụ nữ.

Hoa hậu Phan Kim Oanh bên NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Nhượng, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Tiến Quang, các cố vấn cùng các hoa hậu người đẹp.

Thông qua các phần thi và hoạt động đồng hành, các thí sinh sẽ có cơ hội thể hiện vẻ đẹp hình thể, tài năng, phong thái, kiến thức xã hội cũng như sự am hiểu về văn hóa Việt Nam. Mỗi thí sinh được kỳ vọng sẽ trở thành một người kể chuyện văn hóa bằng chính trải nghiệm, hiểu biết và tình yêu của mình đối với quê hương, đất nước, góp phần đưa những giá trị Việt Nam đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế.

Vòng thi sơ tuyển diễn ra ngày 19/1/2027. Ban tổ chức chọn ra 30 thí sinh phù hợp nhất với tiêu chí của cuộc thi vào Vòng thi bán kết diễn ra ngày 23/1/2027. Vòng thi chung kết diễn ra ngày 24/1/2027 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Theo tiết lộ của BTC, NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Nhượng, NSND Nguyễn Hải và NSƯT Tiến Quang (nghệ danh Quang Tèo) sẽ ngồi trong hội đồng giám khảo chấm Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2027.

NSND Trần Nhượng và NSƯT Tiến Quang (nghệ danh Quang Tèo)

Lý do nào khiến ban tổ chức mời nhiều NSND tham gia vào hội đồng giám khảo? Trong quá trình chấm thi ở vòng chung khảo và chung kết, liệu có sự phân chia vai trò giữa các giám khảo hay không?

Trước câu hỏi của phóng viên VietNamNet, hoa hậu Phan Kim Oanh, Trưởng BTC, Trưởng BGK Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 cho biết: "Trong cuộc thi lần này, chúng tôi có mời các NSND tham gia chấm thi. Họ đều là những nghệ sĩ gạo cội, có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật có chuyên môn và kinh nghiệm để đánh giá thí sinh biểu diễn như thế nào, thể hiện ra sao trên sân khấu''.

NSND Trần Nhượng cho biết người nghệ sĩ được mệnh danh là những “kỹ sư tâm hồn”, góp phần làm đẹp cho cuộc đời. Ông khẳng định: "Tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 bên cạnh sắc đẹp, tâm hồn thì chiều sâu văn hóa cũng là những giá trị cần được đề cao. Là những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, chúng tôi chắc chắn sẽ có góc nhìn riêng để tìm ra gương mặt xứng đáng nhất với tên gọi và tiêu chí mà cuộc thi hướng tới".

Hoa hậu Phan Kim Oanh, Trưởng BTC - Trưởng BGK Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2027.

Cuộc thi có một số giải thưởng phụ như “Người đẹp tri thức”. Vậy danh hiệu này sẽ được đánh giá theo những tiêu chí nào? Thành tích học tập nổi bật hay khả năng ứng xử xuất sắc trong đêm chung kết của người đẹp?

Hoa hậu Phan Kim Oanh, Trưởng BTC - Trưởng BGK cho biết, trong quá trình diễn ra cuộc thi sẽ có một buổi phỏng vấn kín. Tại đây, các thí sinh sẽ trả lời những câu hỏi liên quan đến văn hóa và nội dung cuộc thi. Trên cơ sở đó, ban giám khảo sẽ đánh giá và lựa chọn người xứng đáng để trao danh hiệu Người đẹp tri thức".

Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 - Miss Multicultural Vietnam 2027 nhằm tuyển chọn đại diện chính thức của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2027 - Miss Multicultural World 2027, dự kiến diễn ra vào tháng 6/2027 tại Việt Nam, với sự tham gia của các đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đỗ Lê

Ảnh: BTC