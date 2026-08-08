Ngày 7/8, tại Nhà hát Hoa Phượng (TP Hải Phòng), Bộ Công an phối hợp UBND TP Hải Phòng tổ chức chung kết Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thi dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc.

Dự hội thi về phía TP Hải Phòng có ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND TP; ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP...

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, sau 2 năm triển khai, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được xây dựng, phát triển ngày càng lớn mạnh. Cả nước hiện có 85.623 tổ bảo vệ ANTT với 274.910 thành viên.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Cấp uỷ, chính quyền, công an cơ sở thường xuyên tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, nâng cao nhận thức pháp luật, trình độ nghiệp vụ và quan tâm đến chế độ, chính sách, bảo đảm lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đủ khả năng đáp ứng yêu cầu công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, ngày 13/3/2026, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch về tổ chức Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I - năm 2026.

Hội thi đã được tổ chức từ cấp xã, cấp tỉnh đến 2 khu vực phía Bắc, phía Nam bảo đảm chất lượng, tiến độ và mục đích, yêu cầu đề ra, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, để lại nhiều ấn tượng về hình ảnh đẹp của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong lòng nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu tặng hoa chúc mừng hội thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Vũ Tiến Phụng khẳng định: Việc Bộ Công an lựa chọn Hải Phòng là địa phương đăng cai tổ chức chung kết hội thi năm 2026 là niềm vinh dự với địa phương.

“Các đơn vị chuyên môn của TP Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh, trật tự, y tế và các điều kiện cần thiết khác với quyết tâm phối hợp tổ chức thành công hội thi, bảo đảm an toàn, trang trọng, chu đáo, hiệu quả và để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và các đội thi”, ông Phụng nhấn mạnh.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa và cờ cho đại diện 8 đội thi.

Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tham gia vòng chung kết toàn quốc có 8 đội tuyển gồm: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Thọ, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Cà Mau. Đây là những đội tuyển xuất sắc đại diện cho 34 tỉnh, thành phố được lựa chọn qua hai vòng thi chung kết khu vực phía Bắc tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa và khu vực phía Nam tổ chức tại TPHCM.

Hội thi là dịp để các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thể hiện kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, khả năng xử lý tình huống thực tiễn và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Công an nhân dân cả nước về dự hội thi.

Các nội dung thi thông qua hình thức sân khấu hoá, được xây dựng gắn với thực tiễn công tác, tập trung vào các lĩnh vực: kiến thức pháp luật về bảo đảm ANTT; nghiệp vụ hỗ trợ công an cấp xã; kỹ năng xử lý tình huống tại địa bàn dân cư; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Những tiết mục xuất sắc được thể hiện trên sân khấu.

Kết quả hội thi, 3 giải A thuộc về các đội tuyển TP Hà Nội, TPHCM và TP Hải Phòng; 3 giải B thuộc về các đội tuyển Thanh Hóa, Cà Mau và Khánh Hòa; 2 giải C thuộc về các đội tuyển Phú Thọ và Đồng Tháp.