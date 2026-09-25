34 năm, từ nền tảng đến đổi mới

Ngày 26/9/2026 đánh dấu cột mốc 34 năm hình thành và phát triển của Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn – Sapuwa. Từ năm 1992, doanh nghiệp từng bước xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nước uống đóng chai, đóng bình lấy chất lượng sản phẩm và an toàn làm nền tảng.

Qua nhiều năm, thị trường và hành vi người tiêu dùng có nhiều thay đổi. Với Sapuwa, bài toán đặt ra không chỉ là duy trì những giá trị đã tạo dựng mà còn tìm cách làm mới hình ảnh thương hiệu, mở rộng điểm chạm với khách hàng và cộng đồng.

Sapuwa đánh dấu cột mốc 34 năm hình thành và phát triển (26/9/1992 – 26/9/2026).

Kiên định với chất lượng trong từng sản phẩm

Với ngành hàng nước uống, chất lượng và an toàn thực phẩm là những yếu tố được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. Sapuwa hiện duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 22000:2018, HACCP/GMP/SSOP và chứng nhận APHC do quân đội Hoa Kỳ cấp. Doanh nghiệp cũng công bố thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và quy trình xử lý nước bằng tia cực tím (UV), ozone trên các kênh thông tin của mình.

Việc duy trì các tiêu chuẩn trong sản xuất được Sapuwa xem là nền tảng để xây dựng niềm tin với khách hàng, đồng thời tạo cơ sở cho quá trình đổi mới sản phẩm và hình ảnh thương hiệu.

Quy trình sản xuất nước uống tinh khiết Sapuwa được kiểm soát theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Khi văn hóa Việt trở thành ngôn ngữ thương hiệu

Không chỉ tập trung vào sản phẩm, Sapuwa những năm gần đây cũng làm mới cách tiếp cận trong xây dựng nhận diện thương hiệu. Một trong những điểm đáng chú ý là việc đưa hình tượng Si Vẫn – một hình ảnh quen thuộc trong kiến trúc và văn hóa dân gian Việt Nam – vào phát triển mascot “Sa”.

Từ cảm hứng văn hóa truyền thống, “Sa” được thể hiện với diện mạo trẻ trung, gần gũi hơn, phù hợp với các hoạt động truyền thông và tương tác cùng người tiêu dùng. Mascot Sa xuất hiện tại nhiều chương trình của Sapuwa, từ sự kiện văn hóa, thể thao đến các hoạt động cộng đồng.

Cách tiếp cận này cho thấy một hướng đi khác trong xây dựng nhận diện: đưa những hình ảnh quen thuộc của văn hóa Việt vào ngôn ngữ truyền thông hiện đại, qua đó tạo thêm điểm chạm giữa thương hiệu và công chúng.

Mascot Sa được Sapuwa phát triển từ cảm hứng hình tượng Si Vẫn trong văn hóa dân gian Việt Nam.

34 năm và hành trình phía trước

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Sapuwa những năm gần đây cũng hiện diện tại nhiều hoạt động cộng đồng, thể thao và sự kiện văn hóa. Tại HCMC FOODEX 2026, thương hiệu giới thiệu các dòng sản phẩm nước uống và kết nối với khách tham quan, đối tác trong lĩnh vực thực phẩm - đồ uống.

Mascot Sa cũng xuất hiện trong các hoạt động cộng đồng như Lễ hội Đường Sách Tết Bính Ngọ 2026 hay chương trình Tiếp sức mùa thi TP.HCM 2026, tạo thêm điểm chạm giữa thương hiệu và công chúng.

Sapuwa đưa hình ảnh thương hiệu đến gần người tiêu dùng thông qua chương trình Tiếp sức mùa thi 2026

Bước sang cột mốc 34 năm, Sapuwa lựa chọn chủ đề “34 năm – Hảnh trình rực rỡ” cho hoạt động kỷ niệm năm 2026. Đây là dịp để doanh nghiệp nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời củng cố sự gắn kết của đội ngũ và hướng đến những mục tiêu mới.

Từ nền tảng được xây dựng trong hơn ba thập kỷ, Sapuwa đang tiếp tục kết hợp giữa những giá trị đã được duy trì và tinh thần đổi mới – từ chất lượng sản phẩm đến cách kể câu chuyện thương hiệu. Hành trình 34 năm vì thế không chỉ là một dấu mốc, mà còn là điểm khởi đầu cho những kết nối mới với khách hàng, đối tác và cộng đồng.

(Nguồn: Sapuwa)