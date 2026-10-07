Dự kiến khai trương ngày 1/7/2027, với quy mô 122 ha, 280 trò chơi, trải nghiệm và 30 show diễn mỗi ngày, VinWonders Cần Giờ mở ra hành trình khám phá văn hóa và tận hưởng cuộc vui suốt 365 ngày trong năm.

Một “vũ trụ lễ hội” khổng lồ giữa miền biển Cần Giờ

Trái tim của mùa hội tại VinWonders Cần Giờ là Công viên Lễ hội Toàn cầu, với 12 lễ hội trải rộng trong 7 phân khu. Những mùa lễ vốn phải chờ đúng dịp, đi đúng nơi nay cùng hiện diện, để du khách có thể tận hưởng không khí hội hè vào bất kỳ mùa nào trong năm.

Ngọn núi tuyết nhân tạo cao 68m mở ra mùa hội xứ lạnh tại miền nhiệt đới. Ảnh phối cảnh

Ấn tượng mạnh nhất đến từ Lễ hội Xứ sở Tuyết. Giữa miền biển nhiệt đới, ngọn núi tuyết nhân tạo cao 68 m ôm trọn không gian tuyết rộng 5 ha. Phân khu quy tụ 26 trò chơi và trải nghiệm cùng các show lễ hội tuyết giữa khung cảnh trắng muốt. Không khí hội hè xứ lạnh hiện diện quanh năm, ngay trong những kỳ nghỉ hè phương Nam.

Cả gia đình có thể cùng khám phá văn hóa Việt tái hiện sống động tại phân khu Lễ hội Việt Nam. Ảnh phối cảnh

Từ thế giới trắng lạnh, hành trình trở về với những sắc màu vừa thân thuộc, vừa mới lạ tại Lễ hội Việt Nam. Chất liệu văn hóa truyền thống Bắc – Trung – Nam được kể lại qua 19 trò chơi và trải nghiệm cùng các chương trình biểu diễn giàu bản sắc, mở ra cách khám phá di sản dành cho nhiều thế hệ.

Nhịp trống và những vũ điệu châu Phi cuốn du khách vào cuộc hội sôi động giữa quảng trường rực rỡ sắc màu. Ảnh phối cảnh

Những sắc thái đối lập tiếp tục nối nhau: Carnival Nam Mỹ cuồng nhiệt, lễ hội châu Phi rộn nhịp trống, Valentine lãng mạn và Halloween ma mị. Mỗi miền lễ hội mang đến một lựa chọn để du khách tìm về không khí hội hè yêu thích mà không phải chờ đúng dịp.

Những chương trình biểu diễn mang màu sắc văn hóa các châu lục tại Công viên Lễ hội Safari. Ảnh phối cảnh

Không gian không ngừng mở rộng tại Công viên Lễ hội Safari, với hơn 8.000 cá thể thuộc 212 loài. Bên cạnh hành trình khám phá muông thú là các chương trình văn hóa mang sắc màu châu Phi, Nam Mỹ, Australia, Bali và Tây Nguyên, từ vũ điệu bộ lạc đến múa lửa và cồng chiêng.

Du khách sẽ cùng các nhân vật nhập cuộc trong những lễ hội té nước đầy năng lượng. Ảnh phối cảnh

Tại Công viên Lễ hội Nước, năm chủ đề lấy cảm hứng từ lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội nước Hàn Quốc, Hawaii, sông nước Việt Nam và thế giới Cướp biển Caribbean nối dài cuộc vui. Xuyên suốt ba công viên, 30 show diễn mỗi ngày bổ sung những cuộc hẹn với nghệ thuật trình diễn bên cạnh hệ thống trò chơi và hoạt động tương tác. Du khách có thể dành thời gian khám phá một miền lễ hội hoặc kết hợp nhiều sắc thái văn hóa trong cùng chuyến đi.

Bùng nổ mọi giác quan giữa “vũ trụ” giải trí khổng lồ

Từ những miền văn hóa rực rỡ, cuộc vui được đẩy lên cao trào khi du khách trực tiếp nhập cuộc, trở thành một phần của lễ hội qua các trò chơi, show diễn và chương trình tương tác, hoạt náo sôi động. Mỗi phân khu mang đến một sắc thái trải nghiệm riêng, từ hồi hộp, lãng mạn đến cuồng nhiệt, phóng khoáng.

Du khách có thể tham gia các lễ hội hóa trang Halloween quanh năm. Ảnh phối cảnh

Tại Halloween, cuộc phiêu lưu bắt đầu từ cánh cổng dẫn vào thị trấn ma quái. Những con phố kỳ dị, lâu đài bóng tối cùng 24 trò chơi và trải nghiệm đưa du khách từ tò mò đến hồi hộp. Sau những thử thách và màn trình diễn huyền bí, khách có thể hòa vào vũ hội hóa trang, tận hưởng một cuộc hẹn Halloween cả ngoài tháng Mười.

Quảng trường ngập sắc hoa hứa hẹn những cuộc hẹn Valentine lãng mạn và đầy bất ngờ. Ảnh minh hoạ

Valentine lại mang sắc thái dịu dàng, nơi các cặp đôi dạo bước qua những quảng trường, tuyến phố lãng mạn, cùng khám phá 10 trò chơi và trải nghiệm, thưởng thức các show diễn ngập tràn âm nhạc và ánh sáng.

Du khách hòa mình vào không khí Carnival rực rỡ sắc màu tại phân khu Lễ hội Nam Mỹ. Ảnh minh hoạ

Đến Nam Mỹ, nhịp vui chuyển sang cuồng nhiệt. Du khách nhún nhảy theo tiếng nhạc, hòa nhịp vũ điệu Carnival, rồi tiếp tục khám phá 21 trò chơi và trải nghiệm cùng các đại show. Những bước chân hòa theo điệu nhạc khiến mỗi người trở thành một phần của cuộc hội.

Đại show “Lễ hội Toàn cầu” sẽ thắp sáng quảng trường bằng âm nhạc, vũ đạo và sắc màu văn hóa năm châu. Ảnh phối cảnh

Tại Quảng trường Lễ hội Thế giới, đại show “Lễ hội Toàn cầu” – chương trình quy mô lớn nhất Công viên Lễ hội – hội tụ âm nhạc, vũ đạo và sắc màu văn hóa từ nhiều châu lục, đưa hành trình khám phá đến cao trào.

Ở Safari, thiên nhiên mở ra qua những góc nhìn khác nhau. Trong Nhà chim rộng 3 ha, du khách quan sát các loài chim tự do bay lượn giữa không gian sinh thái mở. Tại hành lang kính xuyên hồ nước mặn Vịnh Phượng Hoàng, những đàn cá bơi ngay bên cạnh và dưới chân. Bữa ăn tại nhà hàng hươu cao cổ còn đi cùng cơ hội tự tay cho hươu ăn. Các mini show tương tác và chương trình giáo trí nối dài cuộc gặp với thế giới động vật, bên cạnh những chương trình văn hóa các châu lục.

Cùng chinh phục những trò chơi nước mạo hiểm tại Công viên Lễ hội Nước. Ảnh phối cảnh

Công viên Lễ hội Nước lại dành cho những ai muốn giải phóng năng lượng. Trong hơn 50 trò chơi và trải nghiệm, khu đường trượt mạo hiểm Vòng xoáy Bùng nổ là điểm hẹn cho những thử thách gay cấn. Cuộc vui tiếp nối khi du khách cùng bạn bè nhập cuộc trong lễ hội té nước lấy cảm hứng từ Thái Lan. Tiếng nước, tiếng nhạc và tiếng reo hò hòa thành không khí hội hè mà mỗi người đều góp phần tạo nên.

Tại Đảo Lễ hội Nhiệt đới Hawaii, vũ điệu Aloha, cảnh quan biển đảo và hệ trò chơi gia đình mang đến một nhịp vui khác, để nhiều thế hệ cùng tận hưởng.

Từ miền tuyết trắng đến vũ hội hóa trang, từ những cuộc gặp với muông thú đến lễ hội té nước, mỗi chặng dừng mở ra một cách nhập cuộc. Đó là cách VinWonders Cần Giờ tại Vinhomes Green Paradise cụ thể hóa định vị “Kỳ quan Lễ hội giải trí toàn cầu – Điểm đến mới của Thế giới”: một chuyến đi có thể gặp nhiều mùa lễ, còn những miền văn hóa chưa kịp khám phá trở thành lý do để hẹn ngày trở lại.

(Nguồn: Vinhomes)