Trong showbiz Việt, không ít mỹ nhân chọn cách kết hôn lặng lẽ, thậm chí gần 2 thập kỷ chung sống vẫn quyết giữ kín diện mạo bạn đời. Người che mặt chồng bằng icon mỗi lần đăng ảnh, người chỉ chụp từ phía sau nên khán giả vẫn chưa một lần biết mặt "một nửa" của họ.

Sam

Sam (tên thật là Nguyễn Hà My, sinh năm 1990) khiến công chúng tò mò về chồng vài năm qua. Kể từ khi công khai kết hôn vào tháng 4/2023, Sam chưa từng để lộ bất kỳ hình ảnh nào về ông xã trên truyền thông hay mạng xã hội. Chồng của nữ diễn viên là người Hàn Quốc và mỗi khi chia sẻ hình ảnh có chồng lên mạng xã hội, cô đều dùng icon che mặt anh. Hiện Sam đã là mẹ của cặp song sinh nhưng nguyên tắc giấu mặt chồng vẫn được giữ tuyệt đối.

Sam và chồng.

Người đẹp lý giải "nửa kia" không hoạt động nghệ thuật nên cô muốn giữ sự riêng tư như một cách tôn trọng đối phương. Nói về cuộc sống hiện tại, Sam bộc bạch: "Tôi rất hạnh phúc. Tôi nghĩ đây là cảm giác chung của những người mẹ".

Sau khi sinh đôi, Sam dần trở lại với công việc, vừa kinh doanh nhà hàng vừa nhận lời tham gia một số chương trình, sự kiện và luôn được ông xã ủng hộ, hỗ trợ chăm con.

Sam và 2 con:

Hồng Diễm

Nữ chính quen thuộc của phim giờ vàng VTV nắm giữ "kỷ lục" giấu chồng lâu nhất danh sách này. Hồng Diễm sinh năm 1983, kết hôn khá sớm ở tuổi 25 với người chồng doanh nhân hơn 12 tuổi và suốt 18 năm qua chưa từng tiết lộ diện mạo ông xã trước công chúng. Nữ diễn viên từng tiết lộ chồng là người năng động, tháo vát, đối lập với vẻ nhẹ nhàng của cô và xem đó là điểm bù trừ trời cho.

Hồng Diễm bên các con.

Hồng Diễm cho biết việc không công khai danh tính chồng là để tôn trọng mong muốn của anh để tránh những bàn tán. Vì gia đình, ngôi sao Hoa hồng trên ngực trái còn từ chối đóng cảnh nóng, cảnh hôn với bạn diễn, chấp nhận bị chê "một màu" để giữ trọn hạnh phúc riêng.

Về công việc, sau thành công của Trạm cứu hộ trái tim (2024), Hồng Diễm trở lại màn ảnh trong Lằn ranh - bộ phim chính luận quy tụ dàn diễn viên NSND Trung Anh, Mạnh Trường, Hà Việt Dũng... Ở tuổi ngoài 40, nữ diễn viên gây chú ý khi mạnh dạn cắt tóc ngắn, làm mới hình ảnh và vẫn giữ phong độ là một trong những gương mặt được khán giả truyền hình yêu mến nhất nhờ đời tư không scandal.

Lê Bê La

Nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa, Cổng mặt trời từng khiến khán giả ngỡ ngàng khi cuối năm 2021 bất ngờ xác nhận đã ly hôn chồng đầu - đạo diễn Hải Thanh - được 5 năm và đang có hạnh phúc mới. Cô sinh con gái vào đầu tháng 12/2022 với người chồng thứ 2 nhưng đến nay danh tính và ngoại hình của bạn đời vẫn là ẩn số. Mỗi lần đăng ảnh gia đình, nữ diễn viên đều khéo léo che mặt ông xã.

Lê Bê La bên chồng.

Lê Bê La cho biết phần lớn bạn bè thân thiết đều biết về chồng cô, việc giấu mặt là cách để cả hai tránh những soi mói, tiêu cực từ bên ngoài, và bản thân anh không hề có ý kiến về chuyện này. Cô từng nhắn nhủ dí dỏm: "Không cần phải nhìn mặt chồng tôi vì anh ấy sẽ luôn cười và nhìn gia đình mình với ánh mắt dịu dàng nhất".

Hiện Lê Bê La có cuộc sống viên mãn bên chồng và 2 con. Nữ diễn viên khen ngợi ông xã là người thấu hiểu, có trách nhiệm với gia đình, thương con riêng của vợ như con ruột nên cô đỡ vất vả hơn trước. Sau thời gian lui về chăm sóc tổ ấm, từ năm 2023 cô dần trở lại với phim ảnh và sân khấu kịch phía Nam.

Phanh Lee

Nữ diễn viên Ghét thì yêu thôi, Mátxcơva mùa thay lá cũng là trường hợp "giấu chồng" bền bỉ của màn ảnh phía Bắc. Phanh Lee (tên thật Lê Phương Anh) lên xe hoa với ông xã doanh nhân từ năm 2020 nhưng chưa bao giờ tự công khai danh tính và diện mạo bạn đời, dù thỉnh thoảng vẫn đăng ảnh chụp chung được che chắn khéo lé. Chồng cô được biết đến là tổng giám đốc một tập đoàn bề thế. Giá trị tổng tài sản nhà chồng Phanh Lee lên đến nghìn tỷ đồng nên sau khi lên xe hoa, nhiều người hay gọi Phanh Lee là phu nhân hào môn nghìn tỷ.

Mỹ nhân phim Việt nên duyên với thiếu gia tập đoàn nổi tiếng.

Dù kín tiếng về danh tính, Phanh Lee không ngại khoe độ hạnh phúc. Nữ diễn viên nhiều lần tiết lộ được ông xã chiều chuộng hết mực. Từ khi có con, anh san sẻ việc nhà, chuyện bỉm sữa và hai vợ chồng tự tay chăm con thay vì thuê bảo mẫu. Hiện Phanh Lee là mẹ 2 con, tạm gác diễn xuất để vun vén tổ ấm.

Giữa năm 2026, người đẹp và chồng sẽ kỷ niệm 6 năm ngày cưới. Cuộc hôn nhân vẫn ngọt ngào như thuở mới về chung nhà. Gần đây, ở tuổi 36, "nàng dâu hào môn" tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ hành trình giảm mỡ kỷ luật với chế độ ăn ít tinh bột, cắt bún, phở, trà sữa, đồ ngọt, sở hữu sắc vóc được khen trẻ trung hơn cả thời còn đóng phim.

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu