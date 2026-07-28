Monaco - Quốc gia có diện tích nhỏ bé ở châu Âu. Ảnh: Unsplash

Trong thời đại hàng không phát triển mạnh mẽ, khi hầu hết điểm đến trên thế giới đều có thể tiếp cận bằng máy bay, vẫn tồn tại một số quốc gia hoàn toàn không có sân bay.

Dù vậy, những quốc gia này vẫn đón đông đảo du khách mỗi năm nhờ vị trí thuận lợi, cảnh quan đặc sắc và giá trị lịch sử, văn hóa độc đáo, theo Timesofindia.

Nếu muốn ghé thăm những nơi này, du khách sẽ phải kết hợp máy bay với các phương tiện như ô tô, xe buýt, tàu hỏa hoặc trực thăng để hoàn thành hành trình.

Khung cảnh yên bình ở Liechtenstein. Ảnh: Unsplash

Andorra

Ẩn mình giữa dãy Pyrenees, Andorra không có sân bay mà nổi tiếng với những dãy núi hùng vĩ và các khu trượt tuyết.

Du khách thường bay đến Barcelona của Tây Ban Nha hoặc Toulouse của Pháp trước khi tiếp tục hành trình bằng xe buýt qua những cung đường đèo để vào quốc gia này. Với những người muốn có trải nghiệm khác biệt, dịch vụ trực thăng cũng là một lựa chọn.

Monaco

Dù nổi tiếng với những bến du thuyền sang trọng, khách sạn cao cấp và đường đua Công thức 1, Monaco vẫn không có sân bay.

Du khách thường bay đến sân bay Nice Côte d'Azur của Pháp, sau đó tiếp tục di chuyển bằng ô tô hoặc trực thăng để đến Monaco. Đây cũng là một trong số ít nơi trên thế giới mà quãng đường từ đường băng sân bay đến khu casino chỉ mất chưa đầy 30 phút.

San Marino nằm trên một ngọn núi đá ở miền trung Italy và chưa từng có sân bay riêng. Ảnh: Unsplash

Vatican

Là quốc gia nhỏ nhất thế giới, Thành Vatican nằm trọn trong lòng thủ đô Rome (Italy) và có diện tích chưa đến 0,5km2, vì vậy không có không gian để xây dựng sân bay.

Du khách thường bay đến sân bay Leonardo da Vinci (Fiumicino) của Rome, sau đó đi bộ hoặc di chuyển một quãng ngắn để vào Vatican. Đây cũng là nơi hiếm hoi mà du khách có thể tham dự buổi ban phép lành của Giáo hoàng rồi chỉ ít phút sau đã trở lại bên kia biên giới để thưởng thức kem gelato.

San Marino

San Marino nằm trên một ngọn núi đá ở miền trung Italy và chưa từng có sân bay riêng.

Để đến quốc gia này, du khách thường đáp xuống sân bay Rimini của Italy rồi tiếp tục di chuyển bằng ô tô hoặc xe buýt. Dù có diện tích khiêm tốn, San Marino là một trong những nước cộng hòa lâu đời nhất thế giới, nổi bật với những con đường lát đá và các tòa tháp mang đậm dấu ấn thời Trung cổ.

Liechtenstein

Nằm giữa Áo và Thụy Sĩ, Liechtenstein cũng không có sân bay. Tuy nhiên, khoảng cách từ sân bay Zurich chỉ khoảng một giờ đi ô tô hoặc tàu hỏa, giúp việc di chuyển đến đây khá thuận tiện.

Khi đặt chân đến Liechtenstein, du khách có thể khám phá những khung cảnh thiên nhiên, các lâu đài và những ngôi làng miền núi yên bình.