Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo về tình trạng ngao nuôi chết tại các bãi nuôi trên địa bàn phường Ngọc Sơn.

Theo kết quả kiểm tra thực tế, hiện tượng ngao chết xảy ra trên diện tích khoảng 60ha của 50 hộ, trong tổng số 78 hộ đang nuôi với diện tích 83ha. Ngao có kích cỡ khoảng 150-160 con/kg, tỷ lệ chết được cơ quan chuyên môn xác định khoảng 80%.

Hiện tượng ngao chết bắt đầu xuất hiện từ ngày 26/8, sau khi khu vực xảy ra mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4. Đến thời điểm kiểm tra (7/9), ngao vẫn tiếp tục chết.

Bãi ngao nuôi của người dân chết hàng loạt. Ảnh: CTV

Theo cơ quan chuyên môn, mật độ ngao tại khu vực kiểm tra khoảng 850-880 con/m2, cao hơn mức khuyến cáo 4-5 lần.

Dựa trên mật độ, kích cỡ ngao và diện tích bị ảnh hưởng, cơ quan chuyên môn ước tính sản lượng ngao chết khoảng 2.000-2.400 tấn. Tuy nhiên, UBND phường Ngọc Sơn chưa hoàn tất việc rà soát, thống kê chính xác khối lượng thiệt hại.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định, nguyên nhân ban đầu có thể do ảnh hưởng của mưa bão. Lượng nước ngọt từ thượng nguồn đổ về cửa biển lớn khiến độ mặn tại khu vực nuôi giảm đột ngột, làm ngao bị sốc và chết.

Cụ thể, kết quả quan trắc ngày 13/8 cho thấy độ mặn tại khu vực là 25,4 phần nghìn. Đến ngày 28/8, độ mặn chỉ còn 8,6 phần nghìn, tương đương khoảng 1/3 mức đo được trước đó.

Sản lượng thiệt hại bước đầu ước khoảng 2.000-2.400 tấn. Ảnh: CTV

Trong khi đó, theo tiêu chuẩn quốc gia được cơ quan chuyên môn dẫn chiếu, độ mặn phù hợp đối với nuôi ngao là 20-35 phần nghìn.

Ngành nông nghiệp đã lấy 3 mẫu nước và 3 mẫu ngao gửi xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Trước mắt, cơ quan chức năng yêu cầu thu gom ngao chết, vệ sinh bãi nuôi, san phẳng mặt bãi, khai thông các điểm đọng nước và tạm dừng thả nuôi mới. Với ngao đã đạt kích cỡ thương phẩm, các hộ được khuyến cáo khẩn trương thu hoạch để giảm thiệt hại.