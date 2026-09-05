Theo TKV, tháng 8/2026, tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục chịu tác động của xung đột tại Trung Đông; giá năng lượng, chi phí logistics và một số vật tư đầu vào biến động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Một số nhà máy khoáng sản, hóa chất dừng sửa chữa theo kế hoạch; nhu cầu than cho sản xuất điện ở mức thấp, trong khi xu hướng chuyển dịch năng lượng và yêu cầu giảm phát thải tiếp tục tạo áp lực đối với ngành Than.

Thời tiết mưa nhiều, lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm cùng cơn bão số 4 (Narra) làm dâng lũ sông ngòi nhiều nơi đạt/vượt báo động 3 và gây ngập lụt, sạt lở đất cũng tác động đến hoạt động khai thác than, khoáng sản. TKV tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ở mức cao, chủ động tận dụng các điều kiện thuận lợi, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.

Các đơn vị trong toàn tập đoàn đã thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất, nhờ đó các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra, doanh thu tổng số, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách Nhà nước và giá trị đầu tư đều đạt vượt kế hoạch.

Cụ thể: Than nguyên khai sản xuất ước đạt 2,666 triệu tấn, bằng 100,2% kế hoạch; lũy kế 8 tháng ước đạt 25,211 triệu tấn. Than thành phẩm sản xuất ước đạt 3,066 triệu tấn, bằng 101,3% kế hoạch; lũy kế 8 tháng ước đạt 25,981 triệu tấn. Than tiêu thụ ước đạt 3,511 triệu tấn; lũy kế 8 tháng ước đạt 35,117 triệu tấn, bằng 112,8% so với cùng kỳ…

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị khoáng sản cơ bản ổn định, giá bán các sản phẩm khoáng sản chủ lực của TKV như: đồng tấm, alumin tiếp tục duy trì thuận lợi, có xu hướng tăng.

Tuy nhiên, sản lượng sản xuất một số sản phẩm bị ảnh hưởng do kế hoạch sửa chữa nhà máy. Trong đó, sản xuất alumin quy đổi tháng 8 ước đạt 100,0 nghìn tấn; lũy kế 8 tháng ước đạt 931,0 nghìn tấn. Tiêu thụ alumin quy đổi đạt 113,34 nghìn tấn; lũy kế 8 tháng ước đạt 860,33 nghìn tấn.

Sản xuất tinh quặng đồng đạt 6.527 tấn, lũy kế 8 tháng ước đạt 73.996 tấn; tiêu thụ 3.000 tấn, lũy kế 8 tháng ước đạt 23.955 tấn. Đồng tấm sản xuất đạt 2.705 tấn, lũy kế 8 tháng ước đạt 19.133 tấn; tiêu thụ đạt 2.400 tấn, lũy kế 8 tháng ước đạt 19.593 tấn. Sản xuất kẽm thỏi đạt 720 tấn, lũy kế 8 tháng ước đạt 6.061 tấn. Phôi thép ước đạt 11.705 tấn, lũy kế 8 tháng ước đạt 100.039 tấn; tiêu thụ đạt 8.000 tấn, lũy kế 8 tháng ước đạt 102.766 tấn,…

Sản lượng điện sản xuất tháng 8 đạt 614 triệu kWh, lũy kế 8 tháng ước đạt 7.189 triệu kWh.

Sản xuất thuốc nổ tháng 8 đạt 5.000 tấn; lũy kế 8 tháng đạt 46.605 tấn. Cung ứng thuốc nổ đạt 7.500 tấn; lũy kế kế 8 tháng ước đạt 65.813 tấn. Amon nitrat sản xuất đạt 3.000 tấn do Nhà máy Amon Nitrat Thái Bình dừng sản xuất 25 ngày để bảo dưỡng, sửa chữa lớn theo kế hoạch; lũy kế 8 tháng đạt 113.921 tấn; Tiêu thụ 12.000 tấn, lũy kế đạt 119.543 tấn,....

Đồng thời, trong tháng 8/2026, Tập đoàn tiếp tục triển khai nghiêm các giải pháp, biện pháp an toàn - VSLĐ, công tác môi trường, an toàn lao động toàn TKV đảm bảo các quy định và mục tiêu đề ra.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV cơ bản ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Tiền lương bình quân tháng 8 ước đạt 19,9 triệu đồng/người/tháng, bằng 101% kế hoạch tháng và bằng 106,5% kế hoạch năm. Lũy kế bình quân 8 tháng đạt khoảng 19,83 triệu đồng/người/tháng, bằng 106,2% kế hoạch năm. Việc làm, chế độ chính sách và phúc lợi của người lao động cơ bản được bảo đảm.

Doanh thu tháng 8 ước đạt 13.921 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 124.985 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 8 tháng ước đạt 421 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng ước đạt 3.983 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước tháng 8 ước đạt 1.678 tỷ đồng, bằng 121,6% kế hoạch. Lũy kế 8 tháng ước đạt 18.963 tỷ đồng.

Dự báo trong tháng 9/2026, tình hình địa chính trị và xung đột tại Trung Đông được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; giá dầu, cước vận tải, một số vật tư đầu vào và hoạt động logistics quốc tế tiềm ẩn nhiều biến động khó lường. Thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường do tác động của biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, nhiều tổ máy nhiệt điện thực hiện sửa chữa theo kế hoạch, kéo dài sang tháng 9, ảnh hưởng đến sản lượng phát điện.

Tập đoàn tập trung điều hành quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu hoàn thành mục tiêu SXKD, mục tiêu tăng trưởng năm 2026; đảm bảo thu nhập cho người lao động. TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 9 với một số chỉ tiêu chính: Than nguyên khai sản xuất 2,668 triệu tấn.

Than thành phẩm sản 3,048 triệu tấn. Kế hoạch tiêu thụ 3,731 triệu tấn than,... Sản xuất 122 nghìn tấn alumin quy đổi; tiêu thụ dự kiến 125,927 nghìn tấn. Sản xuất 9.000 tấn tinh quặng đồng; tiêu thụ 2.000 tấn. Sản suất kẽm thỏi 664 tấn; tiêu thụ 870 tấn. Dự kiến sản xuất đồng tấm 3.000 tấn; tiêu thụ 2.600 tấn. Sản xuất phôi thép 16.065 tấn, tiêu thụ 10.000 tấn. Sản lượng điện sản xuất tháng 9 dự kiến khoảng 567 triệu kWh; sản xuất 6.500 tấn thuốc nổ, cung ứng 8.750 tấn....

Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn tháng 9/2026 dự kiến đạt 14.469 tỷ đồng.

(Nguồn: TKV)