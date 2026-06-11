AIA Elite Advisors ra đời trong bối cảnh tầng lớp khách hàng sở hữu tài sản lớn tại Việt Nam gia tăng; nhu cầu về các giải pháp bảo vệ tài chính, quản trị tài sản và hoạch định di sản thay đổi mạnh mẽ. Khi nhu cầu gìn giữ tài sản và hoạch định di sản ngày càng trở nên toàn diện hơn, bảo hiểm được nhìn nhận theo một vai trò mới, không chỉ là công cụ bảo vệ trước rủi ro, mà còn là một cấu phần quan trọng trong chiến lược gìn giữ giá trị và hoạch định tương lai dài hạn cho nhiều thế hệ.

Lễ ra mắt câu lạc bộ AIA Elite Advisors

Câu lạc bộ AIA Elite Advisors là một trong những bước tiếp theo trong hành trình hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ dành cho khách hàng Elite mà AIA Việt Nam đang từng bước xây dựng. Từ các chương trình chăm sóc sức khỏe, các dịch vụ đặc quyền, những sự kiện được tuyển chọn riêng đến việc kết nối khách hàng với nhà tư vấn chuyên nghiệp để có các giải pháp hoạch định tài sản và truyền thừa di sản độc bản, AIA Việt Nam đang mở rộng cách tiếp cận với khách hàng Elite theo hướng toàn diện và chuyên biệt hơn.

Trong hệ sinh thái đó, đội ngũ Elite Advisors đóng vai trò kết nối, đồng hành và kiến tạo trải nghiệm dành riêng cho từng khách hàng.

Không đơn thuần là một câu lạc bộ dành cho đội ngũ kinh doanh xuất sắc, AIA Elite Advisors Club được định hình như một nền tảng kết nối những cá nhân theo đuổi chuẩn mực nghề nghiệp và tư vấn chuyên sâu, đề cao tính chuyên nghiệp, khả năng thấu hiểu khách hàng và tư duy đồng hành dài hạn.

AIA Elite Advisors Club chú trọng vào tư duy dịch vụ và chuẩn mực chăm sóc khách hàng dài hạn

Hơn 150 thành viên chính thức đầu tiên của Câu lạc bộ mang ý nghĩa đặc biệt khi cùng AIA xây dựng những chuẩn mực trải nghiệm mới cho phân khúc khách hàng Elite, với sự chuyên nghiệp không chỉ đến từ hiệu quả kinh doanh, mà còn được thể hiện qua khả năng thấu hiểu nhu cầu riêng biệt, xây dựng niềm tin và chăm sóc khách hàng theo hướng chuyên biệt hơn.

Lấy sự chuyên nghiệp, tính độc bản và khả năng đồng hành chuyên biệt làm chuẩn mực cốt lõi, AIA Elite Advisors Club được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối những chuyên viên tư vấn theo đuổi chuẩn mực cao cấp, nơi mỗi trải nghiệm khách hàng đều được chăm chút như một hành trình mang dấu ấn riêng biệt.

Các thành viên AIA Elite Advisors Club cũng sẽ được tiếp cận nhiều đặc quyền chuyên biệt nhằm nâng cao năng lực phục vụ phân khúc khách hàng Elite, bao gồm các chương trình đào tạo chuyên sâu về hoạch định tài chính, quản trị tài sản, sức khỏe, thuế, hưu trí,thừa kế và chuyển giao tài sản.

Thành viên câu lạc bộ AIA Elite Advisors Club

Bên cạnh đó, hệ sinh thái AIA Elite được kiến tạo với hệ thống dịch vụ đặc quyền nhằm nâng tầm trải nghiệm khách hàng, bao gồm các chương nổi bật như chăm sóc sức khỏe toàn diện tại các cơ sở y tế cao cấp, cùng việc hỗ trợ khách hàng tiếp cận các dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp được thực hiện bởi các công ty luật đối tác danh tiếng và uy tín trên thị trường.

Đây được xem là một trong những bước đi cho thấy xu hướng dịch chuyển của bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, từ vai trò bảo vệ tài chính truyền thống sang đồng hành sâu hơn cùng khách hàng trong các nhu cầu quản trị tài sản và hoạch định tương lai dài hạn.

Ông Andrew Loh - Tổng Giám đốc AIA Việt Nam

Tại lễ ra mắt, ông Andrew Loh - Tổng Giám đốc AIA Việt Nam nhận định, bảo hiểm nhân thọ không chỉ dừng lại ở bảo vệ tài chính, mà còn hướng tới những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, sự đồng hành dài hạn và khả năng kết nối những giá trị bền vững cho nhiều thế hệ. Trong chiến lược đó, đội ngũ Elite Advisors được xem là lực lượng nòng cốt để kiến tạo chuẩn mực trải nghiệm mới cho phân khúc khách hàng Elite của AIA Việt Nam.

Bà Vũ Thu Uyên - Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Kênh Đại lý, cũng nhấn mạnh định hướng phát triển cộng đồng AIA Elite Advisors như một thế hệ tư vấn mới, nơi tính chuyên nghiệp, khả năng cá nhân hóa trải nghiệm và tư duy đồng hành dài hạn trở thành những tiêu chuẩn cốt lõi.

Bà Vũ Thu Uyên - Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Kênh Đại lý AIA Việt Nam

Cũng theo bà Uyên, AIA Elite Advisors Club không chỉ là sự ghi nhận dành cho những cá nhân xuất sắc, mà còn là nền tảng để cùng xây dựng một cộng đồng tư vấn theo đuổi những chuẩn mực cao hơn trong hành trình phục vụ khách hàng tinh hoa tại Việt Nam.

(Nguồn: AIA Việt Nam)