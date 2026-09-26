Tiệc cưới của Akira Phan và Phương Maika diễn ra tại một trung tâm hội nghị cao cấp ở TPHCM. Akira kể từng nghĩ tình yêu chỉ là những ngày vui, những chuyến đi và kỷ niệm đẹp. Về sau, anh nhận ra tình yêu thật sự nằm ở những lúc cuộc sống không hoàn hảo, khi có lời ra tiếng vào muốn chia rẽ nhưng cả 2 vẫn kiên định chọn tin tưởng nhau.

Hai vợ chồng Akira Phan trong giây phút đọc lời thề.

"Anh không dám hứa rằng cuộc sống sau này sẽ luôn dễ dàng. Nhưng anh có thể hứa với em một điều, dù đó là một ngày đẹp hay một ngày khó khăn, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em", ca sĩ nói.

Chú rể hứa trở thành người để vợ tin tưởng, dựa vào khi mệt mỏi, là người đầu tiên muốn nghe cô kể chuyện, dù chuyện lớn hay chỉ là một ngày bình thường. Anh sẽ ở bên vợ lúc vui, lúc buồn, khi thành công lẫn thất bại, cùng cô xây dựng mái ấm mà mỗi lần trở về đều thấy đó là nơi thuộc về mình. Thừa nhận bản thân không hoàn hảo, anh muốn dành phần đời còn lại để hoàn thiện. Nam ca sĩ cũng cảm ơn vợ đã thấu hiểu anh như một chuyên gia tâm lý.

Hai vợ chồng hôn nhau trong giây phút hạnh phúc.

Phương Maika bật khóc vì những lời chia sẻ của Akira Phan. Cô xúc động nói: "Một người từng đổ vỡ vẫn có quyền được yêu. Một trái tim từng tổn thương vẫn có thể tin vào hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã yêu em bằng con người của hiện tại, chứ không phải bằng những điều thuộc về quá khứ". Sau nụ hôn hẹn ước, pháo điện bừng sáng giữa tiếng vỗ tay của khán phòng.

Lời thề nguyền của Akira Phan trong đám cưới:

Bố mẹ của chú rể và cô dâu lên sân khấu cùng đôi vợ chồng mới cưới nâng ly khai tiệc. Thay mặt gia đình 2 bên, bố Akira Phan cảm ơn khách mời, nhắn nhủ các con luôn yêu thương, đồng hành trên chặng đường mới.

Phương Maika nghẹn ngào cảm ơn bố mẹ 2 bên, bày tỏ sự biết ơn gia đình không trách móc chuyện cũ mà luôn nhìn vào hiện tại của họ.

Sau lời thề, Akira Phan hát tặng vợ The vow - bản tình ca do Châu Đăng Khoa viết lời, được chuẩn bị riêng cho ngày cưới.

Akira Phan hát trong đám cưới.

Sau phần lễ, không khí chuyển sang sôi động. Vợ chồng Akira Phan mang đến tiết mục bất ngờ Cô gái Phương Maika, cùng thắp nến bánh cưới tượng trưng cho 2 ngọn lửa tình yêu soi sáng chặng đường phía trước. Chú rể tiếp tục thể hiện Hai ta là một (sáng tác Khánh Đơn).

Akira Phan hát trong đám cưới:

Đám cưới lấy cảm hứng đại tiệc Hollywood và chiếc voan giấu lời tỏ tình

Hôn lễ của Akira Phan và Phương Maika có khoảng 700 khách mời, lấy cảm hứng từ những đại tiệc Hollywood thập niên cũ. Cặp đôi biến ngày cưới thành đêm công chiếu bộ phim tình yêu mà họ là nhân vật chính, mỗi khách mời là một nhân chứng. Sân khấu trung tâm in tên cô dâu chú rể, phía trên lồng 2 chữ cái A (Akira) và P (Phương).

Sảnh đón khách phủ rèm nhung đỏ, thảm đỏ trải dài cùng hệ thống đèn rọi, gợi không khí những lễ trao giải danh giá. Các áp phích cưới khổ lớn in hình cô dâu chú rể được thiết kế theo phong cách bìa phim cổ điển. Cả nghìn bông hoa tông đỏ - trắng được sử dụng, chủ yếu là hoa hồng, hồng môn, hoa bi đan xen hoa lụa.

Vợ chồng Akira Phan bên các khách mời.

Tiệc cưới có sự góp mặt của Lưu Chí Vỹ - người anh em thân thiết của chú rể, vốn ít xuất hiện thời gian qua, cùng Song Luân, Tiến Luật, vợ chồng Phạm Trưởng, Quách Tuấn Du, Đoàn Minh Tài, Kỳ Hân.

Trong tiệc cưới, Phương Maika mặc 2 bộ đầm do nhà thiết kế Chung Thanh Phong thực hiện riêng. Chi tiết đắt giá nhất nằm ở khăn voan: nhà thiết kế đính pha lê Swarovski thành những nốt nhạc và thêu tên ca khúc The vow lên lớp voan mỏng, biến phụ kiện che mặt cô dâu thành kỷ vật chứa lời tỏ tình của chú rể.

Akira Phan tên thật Phan Võ Thanh Hùng, 41 tuổi, gia nhập showbiz năm 2010 với các bản hit Lời nguyền, Mùa đông không lạnh, Mong kiếp sau vẫn là anh em. Phương Maika tên Trúc Phương, 38 tuổi, quê Khánh Hòa, kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm. Cả 2 quen nhau từ tháng 8/2025 qua các buổi tiệc chung. Cặp đôi làm lễ ăn hỏi ngày 2/5 tại TPHCM, nhận được sự ủng hộ của gia đình hai bên và dự định sớm có con chung.

Ảnh: NVCC, video: AK