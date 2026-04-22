AnhHI Thanh Cường và nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cùng chọn ca khúc mang màu sắc nhạc hát mừng đám cưới Tính chuyện trăm năm để thực hiện MV độc lập, ca sĩ AnhHI Thanh Cường cho biết: “Đây là một ca khúc đặc biệt mà tôi yêu thích nên đã lựa chọn để thực hiện MV độc lập.

Ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Quang Long sáng tác với âm hưởng dân ca Bắc Bộ nhưng lại mang tinh thần trẻ trung, tươi mới, đong đầy tình cảm xao xuyến trong tình yêu của người con trai. Đó là tình cảm có chút hồi hộp, có chút mong chờ, có chút trưởng thành. Và hơn cả là ca khúc cho thấy khát khao yêu, một tình yêu giản dị nhưng bền chặt lâu dài, khát khao tương lai đầm ấm, hạnh phúc mãi mãi của đôi uyên ương".

Hình ảnh AnhHI Thanh Cường do AI tạo trong MV.

Ca khúc Tính chuyện trăm năm mang một màu sắc âm nhạc dân gian đậm chất Bắc Bộ được “làm mềm” trong cấu trúc ca khúc hiện đại, dễ nghe, dễ nhớ. Không đi theo hướng phục dựng nguyên bản, ca khúc lựa chọn cách gợi không khí qua thanh âm, cách luyến láy và đặc biệt là cấu trúc đối đáp gần với lối hát giao duyên.

Điểm nhấn quan trọng trong màu sắc âm nhạc là phần ngâm theo lối lảy Kiều do NSND Thanh Hoài thực hiện. Đoạn lẩy Kiều này xuất hiện ở giữa như một đoạn chen, không chỉ tạo điểm dừng về cảm xúc mà còn mở ra chiều sâu văn hóa, giúp bài hát chạm thêm vào ý nghĩa về đạo lý, về “nghĩa nặng tình sâu” trong đời sống người Việt.

NSND Thanh Hoài.

MV Tính chuyện trăm năm được thực hiện bằng công nghệ AI dưới hình thức hoạt hình. MV lấy cảm hứng từ hình ảnh, câu chuyện Đám cưới chuột trong tranh dân gian Đông Hồ. Đây cũng là sản phẩm mà tác giả ca khúc, người con của Kinh Bắc - nhạc sĩ Nguyễn Quang Long đặc biệt thực hiện nhân dịp UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, lễ đón nhận diễn ra vào ngày 26/3/2026 vừa qua.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long đã nỗ lực cùng ca sĩ AnhHI Thanh Cường ra mắt sản phẩm để góp phần nhỏ trong tôn vinh và lan tỏa giá trị di sản vùng Kinh Bắc.

Ê-kíp thực hiện MV Tính chuyện trăm năm đã lấy cảm hứng từ hình ảnh của bức tranh Đám cưới chuột nhưng trong một tinh thần mới mẻ, tràn ngập màu sắc của hạnh phúc, tươi vui và dâng đầy nguyện ước cuộc sống bình an, êm ấm cho mỗi đôi lứa.

MV Tính chuyện trăm năm kể câu chuyện ở một làng quê Bắc Bộ với những hình ảnh thân thuộc: mái nhà ba gian hai chái, giàn trầu, cây cau, sân gạch, ao nước… Nơi làng quê ấy, có một chàng chuột đang hồi hộp, mong ngóng, đi ra đi vào chờ đợi ngày trọng đại. Xung quanh là không khí chuẩn bị rộn ràng của gia đình, họ hàng với trầu cau, sính lễ; lũ trẻ nô đùa tạo nên một đời sống sinh động, gần gũi.

Hình ảnh trong MV lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ "Đám cưới chuột".

Gây ấn tượng mạnh là cảnh rước dâu với đoàn nhà trai đến nhà gái, thực hiện nghi lễ, rồi đưa cô dâu về trong khung cảnh làng quê quen thuộc với đường làng, cánh đồng, con sông… Trong đó, chi tiết sáng tạo đáng chú ý là việc thay thế motif “cống nạp cho mèo” trong tranh gốc bằng hình ảnh tung tăng hớn hở của đám trẻ con trước cổng làng và được người lớn phát lì xì phát kẹo ăn mừng. Hình ảnh này tạo nên không khí vui tươi, cộng đồng, đồng thời loại bỏ yếu tố châm biếm để hướng tới tinh thần tích cực, phù hợp với đời sống đương đại.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, tác giả ca khúc Tính chuyện trăm năm bày tỏ, anh thấy ca khúc của mình dường như thêm nhiều lớp ý nghĩa về hạnh phúc nhờ không khí sinh động, vui tươi tưng bừng qua màu sắc tranh dân gian Đám cưới chuột của MV.

“MV phản ánh rõ nét tinh thần đoàn kết, sum vầy của các gia đình họ mạc nơi làng quê Việt Nam từ xưa đến nay. Tôi đặc biệt thích các chú chuột con ngộ nghĩnh, xinh đẹp trong MV, cho thấy được sự viên mãn của đàn con đàn cháu nối tiếp nhau. Ước mơ được gửi gắm trong ca khúc của tôi là vậy, mong mỗi tình yêu, mỗi gia đình luôn hạnh phúc, viên mãn" - nhạc sĩ Nguyễn Quang Long nói.

Chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long:

Đỗ Lê